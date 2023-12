La polizia sul posto dell'incidente nella metropolitana di Pechino Keystone

Un totale di 515 persone sono state ricoverate in ospedale per accertamenti, tra cui 102 che hanno riportato fratture, a seguito di un incidente avvenuto giovedì sera nella metropolitana di Pechino, sulla linea Changping.

È quanto ha riferito il Quotidiano del Popolo, in merito al tamponamento tra treni provocato dallo sganciamento degli ultimi due vagoni di un convoglio intorno alle 18.57 di giovedì (11.57 in Svizzera), in uno degli orari di punta del trasporto pendolare.

Alle 6.00 (23.00 di giovedì in Svizzera), delle 515 persone portate in ospedale per accertamenti, 423 sono state dimesse, ha riferito il network statale Cctv, secondo cui altre 67 erano ancora in cura e 25 erano sotto osservazione a causa di fratture riportate nell'incidente. I media locali hanno escluso morti.

Un'indagine preliminare ha rilevato che la neve, caduta copiosa negli ultimi giorni, e le temperature rigide avevano reso i binari scivolosi e creato un non meglio precisato «degrado del segnale», provocando il tamponamento. Il treno stava viaggiando su un tratto di binario scoperto quando l'incidente è avvenuto vicino alla stazione di Xi'erqi, diretto verso il distretto di Changping, nella parte nord di Pechino.

«Ci scusiamo per l'incidente avvenuto questa sera – aveva scritto già in serata sull'account ufficiale sul social media Weibo la società di gestione della metropolitana di Pechino -. I passeggeri che hanno lasciato i locali da soli durante l'evacuazione e che non si sono sentiti bene possono contattarci in qualsiasi momento. Ci faremo carico delle spese delle cure».

SDA