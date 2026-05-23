Incidente in una miniera di carbone in CIna (foto: archivio) Keystone

Cina, strage in miniera: un'esplosione di gas fa almeno 90 morti. Il bilancio del drammatico incidente nello Shanxi è provvisorio e si temono altri dispersi nel sottosuolo. Mentre i soccorsi sono ancora in corso, il presidente Xi Jinping ha chiesto un'indagine approfondita.

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Una violenta esplosione di gas ha investito venerdì sera una miniera di carbone nel distretto di Qinyuan, situato nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi.

Stando a quanto riportato dai media di Stato, il bilancio provvisorio delle vittime è drammatico: si contano almeno 90 morti, una cifra che purtroppo potrebbe aggravarsi. I soccorritori sono ancora al lavoro nel sottosuolo e non è ancora stato stabilito con precisione il numero dei minatori rimasti intrappolati.

Nella mattinata di sabato, le prime comunicazioni ufficiali parlavano di 201 persone tratte in salvo e di otto decessi. Successivamente, per cause non ancora rese note, il conteggio delle vittime ha subito un drastico e improvviso rialzo.

L'agenzia statale Xinhua ha fatto sapere che le cause alla base della deflagrazione sono tuttora oggetto di verifica. Nel frattempo, il presidente Xi Jinping ha chiesto l'immediata mobilitazione di qualsiasi risorsa disponibile per prestare soccorso ai feriti e ha ordinato l'avvio di un'indagine dettagliata sull'accaduto.