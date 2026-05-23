  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Si cercano i dispersi Esplosione in una miniera in Cina: almeno 90 morti

SDA

23.5.2026 - 08:01

Incidente in una miniera di carbone in CIna (foto: archivio)
Incidente in una miniera di carbone in CIna (foto: archivio)
Keystone

Cina, strage in miniera: un'esplosione di gas fa almeno 90 morti. Il bilancio del drammatico incidente nello Shanxi è provvisorio e si temono altri dispersi nel sottosuolo. Mentre i soccorsi sono ancora in corso, il presidente Xi Jinping ha chiesto un'indagine approfondita.

Keystone-SDA

23.05.2026, 08:01

23.05.2026, 10:30

Una violenta esplosione di gas ha investito venerdì sera una miniera di carbone nel distretto di Qinyuan, situato nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi.

Stando a quanto riportato dai media di Stato, il bilancio provvisorio delle vittime è drammatico: si contano almeno 90 morti, una cifra che purtroppo potrebbe aggravarsi. I soccorritori sono ancora al lavoro nel sottosuolo e non è ancora stato stabilito con precisione il numero dei minatori rimasti intrappolati.

Nella mattinata di sabato, le prime comunicazioni ufficiali parlavano di 201 persone tratte in salvo e di otto decessi. Successivamente, per cause non ancora rese note, il conteggio delle vittime ha subito un drastico e improvviso rialzo.

L'agenzia statale Xinhua ha fatto sapere che le cause alla base della deflagrazione sono tuttora oggetto di verifica. Nel frattempo, il presidente Xi Jinping ha chiesto l'immediata mobilitazione di qualsiasi risorsa disponibile per prestare soccorso ai feriti e ha ordinato l'avvio di un'indagine dettagliata sull'accaduto.

I più letti

Alessandra Mussolini oltre il «GF Vip»: la vittoria finisce sui media esteri
Ralf Schumacher e il futuro marito parlano del coming out, delle nozze e della nuova vita
La Danimarca vuole trasportare la megattera Timmy sulla terraferma prima che esploda
Belen Rodriguez all'Isola dei famosi con la presunta fidanzata di Stefano De Martino?
Punta Marina è invasa dai pavoni, ma ecco come si è arrivati a questa situazione

Altre notizie

Traffico. Pentecoste, è subito caos al Gottardo: 20 chilometri di coda al portale nord

TrafficoPentecoste, è subito caos al Gottardo: 20 chilometri di coda al portale nord

Grigioni. Il Museo del Tabacco a Brusio ricorda 150 anni di storia

GrigioniIl Museo del Tabacco a Brusio ricorda 150 anni di storia

Nella notte. Zurigo: due feriti nell'incendio di un edificio

Nella notteZurigo: due feriti nell'incendio di un edificio