Desta ormai preoccupazione la situazione demografica in Cina. Keystone

La popolazione cinese è diminuita per il terzo anno consecutivo nel 2024, con il numero di decessi a superare ancora le nascite in un percorso destinato a peggiorare in futuro, secondo gli esperti.

L'Ufficio nazionale di statistica ha riferito oggi che il numero totale di persone in Cina è calato di 1,39 milioni di unità a 1,408 miliardi rispetto a 1,409 miliardi del 2023. I dati rafforzano i timori sulle difficoltà che Pechino dovrà affrontare tra numero di lavoratori e consumatori in meno, insieme all'inevitabile aumento dei costi per i governi locali quanto ad assistenza agli anziani e prestazioni pensionistiche.

I tassi di natalità sono finiti sotto pressione a causa della disastrosa politica del figlio unico attuata dalla Cina dal 1980 al 2015 e della rapida urbanizzazione che ha fatto lievitare il costo della vita, rendendo sempre più onerosa la crescita dei figli.

Malgrado il progressivo allentamento, fino alla rimozione de facto di ogni limite, la situazione non è migliorata neanche con i pacchetti di stimoli varati soprattutto dalle amministrazioni locali tra sussidi per gli asili e varie tipologie di congedo parentale.

L'aumento del 12,4% dei matrimoni nel 2023, molti dei quali ritardati a causa della pandemia del Covid-19, ha comportato tuttavia la temporanea ripresa delle nascite nel 2024 rispetto all'anno precedente, ma il loro numero complessivo è destinato a scendere di nuovo nel 2025.