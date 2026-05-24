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Shenzhou-23 Lanciata una navicella con tre astronauti diretti alla stazione spaziale cinese Tiangong

SDA

24.5.2026 - 18:31

Il lancio della missione spaziale Shenzhou-23
Il lancio della missione spaziale Shenzhou-23
Keystone

Un razzo cinese con a bordo tre astronauti diretti alla stazione spaziale cinese Tiangong è decollato oggi alle 23.08 (le 17.08 in Svizzera) dalla sua piattaforma di lancio, secondo le immagini trasmesse dalla televisione di stato Cctv.

Keystone-SDA

24.05.2026, 18:31

24.05.2026, 18:49

In una colonna di fiamme e fumo, un razzo Lunga Marcia 2-F, con a bordo la navicella spaziale della missione Shenzhou-23, è decollato dal centro di lancio di Jiuquan, nel deserto nord-occidentale cinese.

Uno dei membri dell'equipaggio rimarrà in orbita per un anno intero, una novità assoluta per il gigante asiatico.

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