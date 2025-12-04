  1. Clienti privati
Spazio LandSpace fallisce il test del razzo riutilizzabile

SDA

4.12.2025 - 10:31

Non è andato bene il testo dello Zhuque-3. (Immagine d'archivio).
Non è andato bene il testo dello Zhuque-3. (Immagine d'archivio).
Keystone

Il test del razzo Zhuque-3 di LandSpace si è rivelato un fallimento, mandando in fumo le speranze della società cinese di diventare la terza azienda, dopo SpaceX di Elon Musk e Blue Origin di Jeff Bezos, a mettere a punto un veicolo spaziale riutilizzabile.

Keystone-SDA

04.12.2025, 10:31

04.12.2025, 10:35

Il razzo, dopo il lancio iniziale, non ha completato l'atterraggio controllato, schiantandosi al suolo.

LandSpace, tuttavia, ha riferito che utilizzerà i dati raccolti durante le operazioni effettuate mercoledì per ottimizzare i prossimi tentativi.

La compagnia, a dispetto del fallimento, non vedrà modificati i suoi piani per il processo di offerta pubblica iniziale (Ipo). Malgrado la verifica della tecnologia di recupero di Zhuque-3, «ciò non solleverà alcuna resistenza alla domanda di quotazione di LandSpace», ha dichiarato Zhang Chi, socio fondatore di Xin Ding Capital, alla testata online Yicai.

Zhuque-3, il razzo di terza generazione di LandSpace, è stato lanciato dal Jiuquan Satellite Launch Center: ha inviato il secondo sottostadio nell'orbita predeterminata, ma durante il test di recupero, il primo sottostadio ha riscontrato un'anomalia dopo l'accensione e non è riuscito a raggiungere un atterraggio morbido sul sito di recupero, provocando un'esplosione, la cui causa specifica è in fase di indagine, ha riferito l'azienda.

