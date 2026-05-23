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Esplosione Cina, rivisto al ribasso il bilancio delle vittime nella miniera: «Sono 82»

SDA

23.5.2026 - 21:37

Le autorità cinesi hanno dichiarato che 82 persone sono morte nell'esplosione in una miniera di carbone, rivedendo al ribasso il bilancio precedente di 90 vittime, secondo quanto riportato dai media statali.

Immagine simbolica.
Immagine simbolica.
KEYSTONE/Maxim Shemetov/Pool Photo via AP, File

Keystone-SDA

23.05.2026, 21:37

«L'incidente ha provocato 82 morti. Due persone risultano ancora disperse e le ricerche sono in corso a pieno ritmo. Altre 128 persone sono rimaste ferite e ricoverate in ospedale», ha dichiarato Chen Xiangyang, sindaco della città di Changzhi nella provincia dello Shanxi, secondo l'emittente statale Cctv.

Le autorità cinesi hanno anche annunciato che i primi risultati dell'indagine sull'esplosione hanno concluso che la società mineraria ha commesso «gravi violazioni», stando ai media statali.

«Le valutazioni preliminari indicano che la società che gestisce la miniera di carbone è colpevole di gravi violazioni di legge», hanno affermato i funzionari in una conferenza stampa.

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