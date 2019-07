L'attore Rutger Hauer (foto d'archivio) Source: KEYSTONE/AP Invision/VICTORIA WILL

È morto a 75 anni Rutger Hauer, l'attore olandese che divenne popolare in tutto il mondo per il suo ruolo in Blade Runner. Lo ha reso noto il suo agente Steve Kenis ad esequie avvenute.

Hauer si è spento nella sua casa nei Paesi Bassi il 19 luglio dopo una breve malattia. Oggi sono stati celebrati i funerali.