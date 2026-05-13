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Dalla Thailandia Estradato a Seul il cittadino cinese sospettato dell'attacco hacker ai danni dei BTS

SDA

13.5.2026 - 12:13

Anche Jungkook, membro del gruppo K-pop BTS, fra le persone prese di mira da un hacker cinese estradato in Corea del Sud dalla Thailandia. (immagine d'illustrazione)
Anche Jungkook, membro del gruppo K-pop BTS, fra le persone prese di mira da un hacker cinese estradato in Corea del Sud dalla Thailandia. (immagine d'illustrazione)
Keystone

Un cittadino cinese, che sarebbe responsabile di un attacco hacker ai danni di Jungkook, membro del gruppo K-pop BTS, e di alcuni dirigenti d'azienda sudcoreani, è stato estradato in Corea del Sud dalla Thailandia.

Keystone-SDA

13.05.2026, 12:13

13.05.2026, 12:31

Lo ha reso noto il ministero della Giustizia sudcoreano, citato da Yonhap.

Il quarantenne è arrivato ieri all'aeroporto internazionale di Incheon da Bangkok per essere consegnato alla polizia per le indagini relative alle accuse di aver sottratto circa 25,4 milioni di dollari alle vittime, secondo quanto riferito dal ministero.

Si ritiene che il sospettato faccia parte di un'organizzazione criminale accusata di aver raccolto illegalmente informazioni personali delle vittime tra agosto 2023 e aprile 2025, hackerando siti web governativi e di enti pubblici e utilizzando i dati per prelevare denaro dai loro conti.

L'organizzazione criminale avrebbe aperto conti di intermediazione non autorizzati a nome di Jungkook nel gennaio 2024 nel tentativo di rubare 8,4 miliardi di won delle sue azioni in Hybe, la società all'epoca dietro i BTS.

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