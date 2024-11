Nel cantone di San Gallo, sei persone hanno contratto un'intossicazione alimentare dopo aver mangiato un kebab (immagine illustrativa). dpa

Nel Canton San Gallo, la proprietaria di un take-away è stata condannata dopo che diversi clienti, tra cui cinque bambini, si sono ammalati a causa di un'intossicazione alimentare.

Una donna di 33 anni e suo marito gestiscono un take-away nel cantone di San Gallo dal 2022. Lei è la proprietaria, lui è il gerente e lo chef. A marzo, una persona ha accusato vomito e diarrea dopo aver mangiato da loro.

Dopo la segnalazione all'Ufficio per la protezione dei consumatori e di veterinaria del Cantone, il 15 marzo è stata effettuata un'ispezione alimentare con campionamento, come scrive lo «20 Minuten».

È risultato che due campioni hanno mostrato un massiccio superamento dei valori guida. In quello di carne per kebab sono state rilevate enterotossine stafilococciche. Si tratta di batteri che causano intossicazioni alimentari.

Cinque bambini sono finiti in ospedale

Nell'ordinanza di sanzione, la procura di San Gallo ha scritto: «Allo snack bar è stato ordinato di adottare misure per migliorare le pratiche igieniche».

Nel fine settimana del 16 e 17 marzo, due altri gruppi indipendenti di bambini hanno mangiato al ristorante d'asporto. Anche in questo caso cinque bambini hanno contratto un'intossicazione alimentare e hanno dovuto essere curati all'ospedale pediatrico, prosegue il giornale.

Il nosocomio ha quindi segnalato gli incidenti all'ufficio cantonale e il 18 marzo è stata effettuata un'altra ispezione. Ancora una volta, in due campioni sono stati riscontrati superamenti massicci dei valori guida: «In un campione di carne per kebab è stata ripetutamente rilevata l'enterotossina stafilococcica», sostiene il ministero pubblico.

L'Ufficio per la protezione dei consumatori e di veterinaria ha criticato anche le pratiche igieniche, la mancanza di datazione, la mancanza di tracciabilità e la mancanza di registrazioni corrette del controllo della temperatura degli alimenti.

Le mancanze non sono state corrette

Quattro giorni dopo è stata effettuata un'altra ispezione ufficiale, questa volta per chiarire i casi di malattia. I punti contestati il 18 marzo, come la mancanza di datazione, la tracciabilità e l'igiene dettagliata, non sono stati corretti, scrive il giornale.

«L'imputata ha messo a repentaglio la salute di diverse persone conservando la carne del kebab in modo scorretto, il che è stato causato da una negligenza in violazione dei doveri», si legge nel decreto.

Questo sarebbe potuto essere evitato, in particolare controllando i metodi di lavoro del marito. Inoltre, la mancanza di pratiche igieniche era stata segnalata durante l'ispezione.

«Le mancanze non sono state corrette dalla terza ispezione, il che significa che la donna ha almeno accettato i reati elencati», ha dichiarato la procura.

Condannata a una multa con la condizionale

A metà novembre, la procura di San Gallo ha dichiarato la 33enne colpevole di trasformazione negligente di alimenti in modo pericoloso per la salute, trasformazione non autorizzata di alimenti o utensili e violazione delle norme sulla trasformazione igienica di alimenti o utensili.

È stata condannata a una multa condizionale di 40 aliquote giornaliere di 130 franchi ciascuna, per un totale di 5'200 franchi, che dovrà pagare solo in caso di recidiva entro due anni.