Il rifugio Gablonzer sulla Zwieselalm nel Salzkammergut (Austria): lunedì un escursionista di 79 anni si è smarrito nella famosa area escursionistica. imago images / imagebroker

Un uomo di 79 anni vaga esausto su una montagna e chiede ad altri escursionisti se può usare un attimo i loro cellulari. Ma nessuno lo aiuta. Questo è quello che è successo alla Zwieselalm in Austria.

Hai fretta? blue News riassume per te Un 79enne si è smarrito mentre faceva un'escursione sulla Zwieselalm nel Salzkammergut austriaco, una zona ad est di Salisburgo.

L'uomo ha chiesto ad altri escursionisti se poteva usare i loro cellulari per chiamare sua moglie.

Ma nessuno dei cinque con cui ha parlato lo ha aiutato, ha testimoniato in seguito l’anziano.

È stato salvato solo quando sua moglie ha lanciato l'allarme, che ha avviato un'operazione di ricerca. Mostra di più

La Zwieselalm nel Salzkammergut austriaco è una popolare area escursionistica ad est della città di Salisburgo. Ma una coppia di anziani avrà probabilmente dei brutti ricordi dell'idillio montano.

Infatti lunedì un uomo di 79 anni e la moglie di 76 hanno preso la funivia Gosaukamm fino all'alpeggio e hanno intrapreso un'escursione circolare, come riporta la «Kronen-Zeitung».

Al momento di fermarsi in una baita, l'uomo ha avuto in mente di fare qualcos'altro: il 79enne voleva fare una breve passeggiata attorno al pizzo Törleck, scrive il giornale. Ma si è perso.

Nessuno lo ha aiutato

Il 79enne non aveva con sé un cellulare, ma sua moglie aveva con sé il suo e il marito, per fortuna, conosce il numero a memoria. Quest'ultimo ha allora chiesto ad altri escursionisti di passaggio se poteva usare un attimo il loro telefonino per chiamarla poiché si era perso. I cinque sconosciuti con cui ha parlato lo hanno però trattato con freddezza.

«Uno ha detto di no, uno non lo ha capito, due lo hanno ignorato e uno avrebbe detto che aveva un cellulare nuovo che non voleva dare», scrive la «Kronen-Zeitung». La scena è stata descritta dall'anziano in un secondo momento. Fortunatamente, nonostante la mancanza di aiuti, la storia ha avuto un lieto fine.

Dato che all'orario concordato il marito non si trovava al punto d'incontro presso il rifugio, sua moglie ha lanciato l'allarme. È stata avviata un'operazione di ricerca che ha coinvolto anche un elicottero della polizia. Alla fine l'uomo è stato trovato leggermente ipotermico, ma illeso.