Cinque libri sono in lizza per il Premio del libro per ragazzi 2026. Affrontano temi come la paternità, la morte, il mondo animale, il gusto per l'invenzione e le avventure pericolose

Quattro album illustrati e un romanzo – «Oceano» del ticinese Gionata Bernasconi – figurano tra i finalisti del Premio svizzero del libro per ragazzi 2026, dotato di 20'000 franchi.

L'unico romanzo in gara, l'opera di Bernasconi, mette in scena Alice e Milo, due fratelli che sopravvivono all'esplosione di una nave e alla deriva su una scialuppa di salvataggio, con poche risorse ma una grande immaginazione. «Oceano» è stato pubblicato dalle edizioni Einaudi Ragazzi nel 2025, indica l'Istituto svizzero Media e Ragazzi (ISMR) in una nota odierna.

Tra i quattro album nominati vi sono invece due romandi, «Jean-Blaise papa poule» di Émilie Boré (testo) e Vincent (illustrazioni), che raccontano la storia del gatto Jean-Blaise e del suo grande amore, il pesce rosso Tsubasa, precisa ancora l'ISMR. La coppia diventa genitore dopo aver covato un uovo dal quale esce... un serpente.

Pubblicato nel 2025 per i tipi «La Joie de lire», l'album assume la forma di un fumetto. Con umorismo e semplicità, affronta la paternità e la iperprotezione, attraverso situazioni assurde.

Il potere della fiction e il tema della morte

Edito anch'esso l'anno scorso da «La Joie de lire», «Le petit roi» della losannese Sylvie Neeman alla penna e della bolognese Francesca Ballarini ai disegni racconta la storia di un bambino che sogna di diventare re. L'album mescola umorismo e riflessione.

Le illustrazioni giocano con i codici del mondo reale trasponendoli nell'universo infantile. Accessibile ai più piccoli, il libro affronta anche, con semplicità, questioni legate al linguaggio, all'immaginazione e al potere della fiction, si legge ancora nella nota.

Sono inoltre nominati due album in tedesco. In «Herschel, der Gespensterhund», l'autore Thomas Meyer e l'illustratrice Magali Franov trattano con umorismo il tema della morte. La storia racconta quella di Herschel, il cane della famiglia Mick, che i suoi padroni devono far sopprimere.

Figura inoltre nella «shortlist» l'album «Schlich ein Puma in den Tag», dell'illustratrice Verena Pavoni e dell'autrice Lena Raubaum. In quest'opera poetica, l'immagine di un animale si costruisce pagina dopo pagina: prima abbozzata da pochi tratti, si rivela progressivamente nella sua interezza, come un puma.

Il Premio svizzero del libro per ragazzi sarà consegnato il 16 maggio, in occasione delle Giornate letterarie di Soletta.