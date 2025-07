Un quotidiano romano consiglia: uscite consapevolmente dall'autostrada italiana e prendete un espresso o un panino lontano dall'arteria principale del traffico. (foto d'archivio) Keystone

Sorseggiare un espresso o mangiare un panino in un autogrill italiano sta diventando sempre più costoso. Se ne sono accorte anche le associazioni italiane di tutela dei consumatori.

Keystone-SDA SDA

L'associazione «Altroconsumo» ha esaminato da vicino 16 autogrill di Milano, Napoli, Roma e Venezia. Sono stati analizzati i prezzi di snack, bevande, colazioni e pasti veloci.

Ci sono alcuni segnali positivi rispetto all'anno precedente. Nel complesso, tuttavia, i prezzi rimangono significativamente più alti rispetto a quelli praticati al di fuori dell'autostrada.

In particolare, l'acqua costa in media 3,00 franchi (3,18 euro) al litro all'autogrill, circa cinque volte il prezzo del supermercato. I croissant costano in media 1,85 franchi (2,00 euro), con un aumento del 16% rispetto al 2024, mentre nei negozi fuori dall'autostrada il prezzo medio è di 1,30 franchi (1,37 euro), ovvero il 47% in meno.

Un espresso costa in media 1,35 franchi (1,46 euro), con un aumento del 7% rispetto all'anno precedente e il 21% in più rispetto ai bar urbani, dove il prezzo medio è di 1,10 franchi (1,20 euro). Il cappuccino rimane stabile a una media di 1,70 franchi (1,85 euro), ma è più alto del 16% rispetto alla media cittadina di 1,50 franchi (1,60 euro).

I popolari panini possono arrivare a costare anche 7,45 franchi (8,00 euro). Se vi concedete un panino con una bibita, dovrete spendere 14,90 franchi (16,00 euro).

Grande differenza di prezzo per il gelato

Anche per il gelato la differenza di prezzo è notevole. Un semplice bastoncino di gelato al cioccolato costa in media 2,80 franchi (3,00 euro) nelle stazioni di servizio, mentre per un prodotto analogo al supermercato si spendono solo 1,20 franchi (1,30 euro).

Questo dimostra chiaramente che se si vuole un po' di ristoro in viaggio si deve scavare molto di più nelle proprie tasche rispetto al supermercato all'angolo.

Lo studio lo dice chiaramente: nonostante una leggera diminuzione dei prezzi dei singoli prodotti, mangiare e bere sulle autostrade italiane rimane più costoso che al di fuori della rete autostradale.

«Prezzi come in un ristorante stellato»

«Mangiare in autostrada? Prezzi da ristorante stellato! Come se non bastassero i pedaggi autostradali e gli alti prezzi dei carburanti, ora le costose stazioni di servizio sono un ulteriore peso sul budget di viaggio», ha criticato il quotidiano romano «Il Fatto Quotidiano».

I viaggiatori attenti al portafoglio dovrebbero prendersi il tempo di lasciare l'autostrada per una pausa e fermarsi in piccoli negozi o trattorie che offrono specialità locali.