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Avvistati un po' ovunque Una città nel nord del Giappone chiude oltre 100 scuole, si teme l'invasione di orsi usciti da letargo

SDA

9.6.2026 - 12:12

La misura è stata presa a Utsunomiya.
La misura è stata presa a Utsunomiya.
Keystone

Quasi 100 scuole nella città di Utsunomiya, nel nord del Giappone, sono rimaste chiuse dopo l'avvistamento di orsi. Lo riportano i media internazionali.

Keystone-SDA

09.06.2026, 12:12

09.06.2026, 12:44

Agenti di polizia e membri dell'associazione locale di caccia stanno pattugliando la città preparandosi a catturare gli animali in fuga usciti dal letargo.

Non è ancora noto, infatti, se tutti gli avvistamenti si riferiscano a un unico orso o se ce ne siano altri nelle vicinanze.

Secondo il Gruppo di Gestione della Fauna Selvatica della città, il primo avvistamento è avvenuto sabato.

Il giorno successivo, è stato avvistato nel cortile di una scuola media e un altro è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza in un quartiere commerciale del centro quella stessa notte.

Da allora, ci sono stati avvistamenti in diverse zone della città e la polizia avrebbe confermato nuovamente la presenza di un orso lunedì sera.

È ormai un problema nazionale

Il Giappone sta combattendo da tempo questo problema, con attacchi mortali che hanno causato 13 morti nel 2025.

È diventata un'emergenza nazionale, spingendo le autorità a inviare truppe militari nelle aree più colpite.

Le autorità hanno esortato i residenti a prendere precauzioni come chiudere a chiave porte e finestre per impedire agli orsi di entrare nelle loro case e ad evitare di depositare la spazzatura fuori di notte.

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