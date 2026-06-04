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Ecco cosa è accaduto Un comune cittadino turco si ritrova di colpo tra gli uomini più ricchi del pianeta

SDA

4.6.2026 - 11:03

Immagine simbolica
Immagine simbolica
KEYSTONE

Grazie a un bonifico tuttora di origine sconosciuta, un cittadino turco si è ritrovato ad avere 20 miliardi di dollari sul proprio conto bancario. 

Keystone-SDA

04.06.2026, 11:03

Il 32enne Ahmad Jahangard Takalo, questo il nome del protagonista della curiosa vicenda, ha scoperto di possedere un trilione di lire turche dopo un malfunzionamento della sua carta di credito, mentre faceva la spesa al mercato.

La somma in questione farebbe rientrare Takalo, residente nella città di Van, fra i 120 uomini più ricchi del pianeta.

Ma i suoi conti sono stati bloccati in seguito all'apertura di un'indagine disposta dallo stesso istituto bancario e adesso condotta dalla Masak, l'unità di intelligence finanziaria della Turchia.

Una volta accertato che nel conto erano stati versati oltre 20 miliardi di dollari, ha raccontato l'uomo descrivendo l'accaduto all'emittente televisiva Ntv, «gli stessi dipendenti della banca sono rimasti sconcertati».

Nonostante i conti rimangano al momento inaccessibili, Takalo ha raccontato di aver chiesto all'intelligenza artificiale cosa potrebbe fare con l'enorme somma: «Potresti costruire mille stadi, comprare nove camion carichi d'oro o fondare un Paese con una popolazione di 300.000 abitanti», ha risposto l'assistente digitale.

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