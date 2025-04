Un abitante dell'isola indiana di North Sentinel, vietata agli stranieri, prende la mira con arco e frecce. dpa

I Sentinelesi sono considerati un popolo senza contatti con il mondo esterno. È vietato agli estranei entrare nella loro isola nell'Oceano Indiano. Un uomo statunitense lo fa comunque e viene arrestato.

La polizia indiana ha arrestato un cittadino statunitense per violazione di domicilio su un'isola delle Andamane abitata dall'isolata etnia dei Sentinelesi. I membri della popolazione indigena di North Sentinel, nell'Oceano Indiano, rifiutano qualsiasi contatto con il mondo esterno.

Il 24enne statunitense Viktor Polyakov ha cercato di entrare nell'isola nel tentativo di entrare in contatto con i Sentinelesi, hanno riferito l'Andaman Chronicle e altri giornali indiani, citando la polizia.

Con le sue azioni è accusato di aver messo in pericolo la sicurezza dei Sentinelesi. È vietato agli estranei entrare in contatto con loro.

Una noce di cocco e una lattina di cola come «regalo»

Secondo quanto riportato, l'uomo proveniente dall'Arizona si era avvicinato all'isola, che fa parte dell'arcipelago delle Andamane, in barca. Aveva cercato di attirare l'attenzione su di sé con un fischietto.

Infine, è penetrato nell'isola per un breve periodo, ha depositato una noce di cocco e una lattina di Coca Cola sulla spiaggia come «regalo» e ha girato un video sul suo soggiorno prima di risalire sulla sua barca.

Non è entrato in contatto con gli abitanti dell'isola. I pescatori avevano osservato il ritorno di Polyakov sull'isola di South Andaman e avevano segnalato il suo arrivo alle autorità.

«Profondamente inquietante»

L'organizzazione Survival International, che si batte per la protezione delle popolazioni indigene, ha criticato le azioni dell'americano. I rapporti sono «profondamente inquietanti», ha dichiarato la direttrice Caroline Pearce.

«È ormai ampiamente riconosciuto che i popoli isolati non hanno alcuna immunità a malattie comuni come l'influenza o il morbillo, che potrebbero spazzarli via completamente». Il comportamento dell'uomo è stato folle.

Sette anni fa, la morte di un americano che si era avvicinato ai Sentinelesi fece notizia. All'epoca, i pescatori dissero di aver visto l'uomo colpito da frecce da lontano e trascinato sulla spiaggia. Lo statunitense si era recato sull'isola con l'intenzione di convertire gli isolani al cristianesimo.