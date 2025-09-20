  1. Clienti privati
Littering Clean-Up-Day: 65'000 volontari hanno raccolto rifiuti in Svizzera

SDA

20.9.2025 - 16:32

Decine di migliaia di adulti e bambini partecipano ogni anno alla giornata di raccolta dell'immondizia abbandonata su suolo pubblico. (foto d'archivio)
Keystone

Nell'ambito del Clean-Up-Day, ieri ed oggi circa 65'000 volontari hanno raccolto e smaltito correttamente tonnellate di rifiuti nelle aree pubbliche di tutta la Svizzera.

Keystone-SDA

20.09.2025, 16:32

20.09.2025, 17:05

Complessivamente nel quadro della 13edizione a livello nazionale sono state condotte oltre 700 azioni in tutto il paese, scrive il Centro svizzero di competenza contro il littering (IGSU). Vi hanno partecipato scuole, associazioni, comuni, aziende, gruppi di persone così come singoli individui, tra i quali anche politici di qualsiasi orientamento politico.

Il Clean-Up Day nazionale è organizzato dall'IGSU dal 2013 e ogni anno coinvolge decine di migliaia di volontari. L'azione, che è parte integrante del World Cleanup Day, è sostenuta dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). L'anno prossimo l'edizione elvetica è in programma il 18 e 19 ottobre.

