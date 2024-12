Clienti frustrati dai controlli delle borse della spesa nei discount svizzeri

I discount controllano sempre più spesso i loro clienti. Il motivo è l'inflazione. Danny Gohlke/dpa

L'inflazione e la diminuzione del potere d'acquisto stanno facendo aumentare il numero di taccheggi. I discount rispondono intensificando i controlli, un approccio che non tutti i clienti accettano.

Hai fretta? blue News riassume per te I discount come Lidl e Aldi stanno rispondendo all'aumento dei furti con controlli puntuali delle borse della spesa.

Secondo le statistiche, il taccheggio è aumentato di circa il 20% nel 2023, in parte attribuito all'inflazione e al calo del potere d'acquisto.

I clienti possono rifiutare il controllo delle borse a meno che non ci sia un forte sospetto, con la possibilità di azioni legali per perdite superiori a 300 franchi. Mostra di più

L'inflazione si fa sentire anche nei supermercati, non solo con l'aumento dei prezzi, ma anche con l'incremento del taccheggio.

Per contrastare questo fenomeno, i discount come Lidl e Aldi si affidano sempre più al controllo dei sacchetti della spesa. Queste misure hanno suscitato reazioni contrastanti da parte dei clienti, come mostra un articolo del quotidiano svizzero «24heures».

A dicembre, in un negozio Lidl di Neuchâtel si sono formate lunghe code perché il controllo dei sacchetti veniva effettuato nell'unica cassa aperta.

Un cliente, a cui è stato chiesto di mostrare lo zaino, ha reagito in modo indignato, ma alla fine si è lasciato controllare. Un'altra cliente ha espresso la sua frustrazione: «È peggio che all'aeroporto».

«Ci dispiace che i clienti si sentano disturbati»

Lidl ha spiegato che questi controlli vengono effettuati da servizi di sicurezza esterni in caso di aumento dei furti. «Ci dispiace se i clienti si sentono disturbati da questo», ha detto l'azienda.

Anche Aldi sta testando misure simili, ad esempio in un negozio di Bienne. Secondo una portavoce dell'azienda, questi controlli sono test puntuali per analizzarne l'efficacia. In linea di principio, i clienti hanno il diritto di rifiutare il controllo delle borse, a meno che non vi sia un forte sospetto.

Aumento massiccio dei furti nei negozi

I dati dell'Ufficio federale di statistica tracciano un quadro chiaro: nel 2022 sono stati denunciati 19'781 taccheggi, con un aumento del 20% rispetto all'anno precedente.

Per il 2023 si registra un ulteriore aumento, arrivando a un totale di 24'252 casi. Gli esperti vedono le cause non solo nell'inflazione, ma anche in un percepito calo del potere d'acquisto.

Migros e Coop stanno rispondendo alla tendenza con altre misure, come la scansione degli scontrini alle casse self-service. Tuttavia entrambe sottolineano che i controlli vengono effettuati solo raramente e non in modo sistematico.

Diritti dei clienti e quadro giuridico

Livia Kunz, della Fondazione per la tutela dei consumatori, sottolinea che i clienti possono lamentarsi di «controlli inappropriati. Tali controlli possono essere effettuati solo in caso di sospetto giustificato», spiega.

Se un cliente si rifiuta di essere controllato e si sospetta un furto, i dipendenti possono trattenere la persona fino all'arrivo della polizia, ma solo se la perdita supera i 300 franchi. Al di sotto di questo limite, il negozio decide se sporgere denuncia.

