Durante il loro incontro l'inviato statunitense per il clima John Kerry ha ricordato al capo della diplomazia del Partito comunista cinese (PCC) Wang Yi che il clima è un problema globale, non bilaterale. Keystone

Durante un incontro oggi a Pechino con il capo della diplomazia del Partito comunista cinese (PCC) Wang Yi, l'inviato statunitense per il clima John Kerry ha dichiarato che il cambiamento climatico è una «minaccia per l'umanità».

«Il clima, si sa, è un problema globale, non un problema bilaterale: è una minaccia per l'umanità», ha detto Kerry a Wang.

«Si tratta di una questione di leadership globale», ha sottolineato l'inviato americano per il clima aggiungendo che il mondo «ci spera davvero e ne ha bisogno. La nostra speranza è ora che questo possa essere l'inizio di una nuova definizione di cooperazione e di capacità di risolvere le differenze tra di noi», ha spiegato Kerry al capo della diplomazia del PCC osservando che «sappiamo entrambi che ci sono differenze reali. Ma sappiamo anche per esperienza che se ci lavoriamo, possiamo trovare la strada da percorrere e i modi per risolvere queste sfide».

Wang ha sottolineato da parte sua la necessità «di un rapporto sino-americano sano, stabile e sostenibile. La cooperazione sul cambiamento climatico sta avanzando nel clima generale di Cina e Stati Uniti, quindi abbiamo bisogno del sostegno congiunto del popolo di Cina e Stati Uniti», ha detto il funzionario di Pechino a Kerry, che ha descritto come un «vecchio amico».

SDA