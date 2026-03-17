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Ecco il video Colata di lava raggiunge la strada sull'isola La Réunion e ora rischia di arrivare all'oceano

Nicole Agostini

17.3.2026

Pericolosa colata vulcanica sull'isola de La Réunion

Pericolosa colata vulcanica sull'isola de La Réunion

16.03.2026

Il vulcano Piton de la Fournaise, sull'isola La Réunion, è attivo dalla fine di febbraio. Mercoledì scorso la lava ha raggiunto la strada nazionale. Adesso cresce la preoccupazione per una pericolosa eruzione oceanica.

Nicole Agostini

17.03.2026, 09:14

Sui social media stanno circolando video che mostrano una colata di lava che attraversa una strada dell'isola La Réunion. L'incidente si è verificato mercoledì scorso, quando la lava proveniente dal vulcano Piton de la Fournaise in eruzione ha raggiunto la strada nazionale RN2.

È stato necessario chiuderla per motivi di sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita. Il vulcano è attivo dalla fine di febbraio.

L'Isola della Riunione è un'isola dell'Oceano Indiano. Si trova a est del Madagascar e appartiene alla Francia.
L'Isola della Riunione è un'isola dell'Oceano Indiano. Si trova a est del Madagascar e appartiene alla Francia.
Google Maps

Se l'attività del vulcano continua allo stesso ritmo di prima, potrebbe verificarsi una ocean-entry. Guardate il video per scoprire cos'è e quali sarebbero le conseguenze.

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