Colata di lava raggiunge la strada sull'isola La Réunion e ora rischia di arrivare all'oceano

Ecco il videoColata di lava raggiunge la strada sull'isola La Réunion e ora rischia di arrivare all'oceano
Nicole Agostini
17.3.2026
Pericolosa colata vulcanica sull'isola de La Réunion
16.03.2026
Il vulcano Piton de la Fournaise, sull'isola La Réunion, è attivo dalla fine di febbraio. Mercoledì scorso la lava ha raggiunto la strada nazionale. Adesso cresce la preoccupazione per una pericolosa eruzione oceanica.
Nicole Agostini
17.03.2026, 09:14
Nicole Agostini
Sui social media stanno circolando video che mostrano una colata di lava che attraversa una strada dell'isola La Réunion. L'incidente si è verificato mercoledì scorso, quando la lava proveniente dal vulcano Piton de la Fournaise in eruzione ha raggiunto la strada nazionale RN2.
È stato necessario chiuderla per motivi di sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita. Il vulcano è attivo dalla fine di febbraio.
Se l'attività del vulcano continua allo stesso ritmo di prima, potrebbe verificarsi una ocean-entry. Guardate il video per scoprire cos'è e quali sarebbero le conseguenze.