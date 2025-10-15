  1. Clienti privati
Nei pressi della nota Paradeplatz Collisione fra due tram in centro a Zurigo, tre feriti

SDA

15.10.2025 - 15:43

Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. (Foto archivio)
Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. (Foto archivio)
Keystone

Collisione fra tram nel primo pomeriggio di oggi in centro città a Zurigo. Due veicoli delle linee 11 e 13 sono entrati in collisione poco prima delle 13:00 nei pressi della nota Paradeplatz.

Keystone-SDA

15.10.2025, 15:43

15.10.2025, 15:53

Nell'incidente sono rimaste lievemente ferite due passeggere di 23 e 56 anni nonché la conducente di uno dei convogli, ha comunicato la polizia cittadina.

Per una delle vittime sono stati sufficienti i controlli sul posto, mentre le altre due donne sono state trasportate in ospedale dai soccorsi. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare e sono oggetto d'indagine, precisano le autorità.

A seguito della collisione, il traffico tranviario lungo la Bahnhofstrasse è stato temporaneamente interrotto, con disagi su cinque linee della rete dei trasporti pubblici cittadini.

