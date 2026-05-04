#ATENCIÓN. Lamentable balance en Popayán: asciende a 3 la cifra de fallecidos y al menos 12 heridos tras el accidente en la exhibición de Monster Truck en el Boulevard Rose. Entre los lesionados se encuentran varios menores de edad que recibían atención en centros asistenciales.… https://t.co/IsPHNJ0W6H pic.twitter.com/YuYcIncITT — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) May 4, 2026

Almeno tre persone, tra cui un minorenne, sono morte e altre 38 sono rimaste ferite in un incidente durante uno spettacolo di Monster Truck a Popayan, nel sud-ovest della Colombia. Lo ha riferito il sindaco, Juan Carlos Munoz, ricostruendo su X l'episodio definito «drammatico».

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L'incidente si è verificato quando la nota pilota Sonia 'Dragona' Segura, unica latinoamericana della categoria, alla guida del suo camion modificato con ruote giganti durante un'esibizione acrobatica, è passato sopra alcune auto impilate usate come ostacoli.

Dopo aver completato la manovra, la conducente ha perso il controllo del mezzo, che in pochi secondi è piombato sugli spalti, travolgendo gli spettatori.

Impressionanti le immagini riprese dai presenti e diffuse sui social. Le autorità hanno annunciato l'apertura di un'indagine per chiarire le responsabilità.

«Ho dato istruzioni per un'inchiesta rigorosa. Questi fatti, che non sarebbero mai dovuti accadere, saranno accertati con trasparenza», ha concluso Munoz.