Colpita da un ictus in vacanza, una donna britannica si risveglia con l'accento thailandese. Ecco perché

Cathy racconta di sentirsi come se avesse perso una parte della sua identità dopo la diagnosi di sindrome dell'accento straniero nel marzo 2025.

Hai fretta? blue News riassume per te Cathy Warren era in vacanza in Turchia quando è stata colpita da un ictus.

Quando si è risvegliata in ospedale, il giorno dopo, si è accorta di parlare con un insolito accento thailandese, lei che invece aveva sempre avuto il tipico modo di parlare dell'Hampshire.

A distanza di cinque mesi dall'episodio, gli è stata diagnosticata la sindrome dell'accento straniero.

Benché ora si sia ripresa dalle altre conseguenze negative legate all'ictus, è probabile che non parlerà mai più come prima.

Cathy Warren era in vacanza a Fethiye, in Turchia, per festeggiare il suo 28° compleanno con gli amici nel settembre dell'anno scorso. Mentre si recava a cena, la donna britannica racconta di essere stata colpita da un'ondata di vertigini prima che le gambe smettessero di funzionare, impedendole di camminare.

Nulla, prima di quel momento, aveva lasciato presagire ciò che le stava accadendo. Non aveva infatti avuto altri sintomi se non un «forte mal di testa» all'inizio della giornata, che aveva attribuito a un colpo di calore.

Un'amica ha chiamato la reception dell'hotel per chiedere aiuto, e Cathy è stata portata in ospedale dove gli esami hanno rivelato un ictus.

Il giorno successivo, si è svegliata in ospedale con il lato sinistro del corpo paralizzato ed è rimasta sbalordita nel sentire che il suo modo di parlare non era più quello tipico della sua zona di provenienza, ovvero l'Hampshire, zona dell'Inghilterra meridionale.

Il suo inglese, infatti era cambiato, e non di poco, in quanto parlava con un accento thailandese.

Cosa è la sindrome dell'accento straniero

Nel marzo 2025, a Cathy è stata diagnosticata la sindrome dell'accento straniero, una rara condizione in cui il modo di parlare di una persona assume un accento diverso da quello abituale, che può sembrare «straniero» agli altri.

La donna ha quindi seguito una terapia del linguaggio, ma, come riporta «Metro», il suo accento non è ancora tornato come prima.

«Mia madre è thailandese, e il suo accento si sente. Ora parlo come lei, anche se prima non era così», ha raccontato Cathy. «I medici non promettono che tornerò a parlare come prima, anzi, è davvero raro che accada. Mi sento come se avessi perso una parte della mia identità».

Torna tutto, ma non l'accento

Cathy ha trascorso un mese in un ospedale in Turchia prima di essere dichiarata idonea a volare dai medici e di poter tornare nel Regno Unito nell'ottobre 2024.

Una volta rientrata, ha trascorso altri due mesi come paziente in ospedale, seguiti da tre mesi di riabilitazione, durante i quali ha dovuto imparare di nuovo a camminare.

«All'inizio avevo bisogno di tre persone che mi aiutassero a camminare, massimo cinque minuti al giorno per un mese», ha detto. «Poi man mano mi sono aiutata con un deambulatore, una stampella, e ora posso camminare in modo indipendente».

Anche se ora sta guarendo, Cathy ha affermato che il suo accento probabilmente non sarà mai più quella di prima dell'ictus.