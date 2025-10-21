Uno dei due proiettili che è entrato in camera sua, frantumando la finestra, gli è stato fatale. (Immagine d'archivio d'illustazione) sda

D’Uwan Morgan, un 14enne del Missouri, è stato colpito mortalmente da un proiettile vagante mentre si trovava nella sua camera a St. Louis l'8 ottobre. Le indagini sono in corso e, per ora, non ci sono stati arresti.

Hai fretta? blue News riassume per te D'Uwan Morgan è stato colpito da un proiettile vagante mentre stava giocando ai videogiochi in camera sua.

Una sparatoria fra adolescenti era in corso fuori dalla sua abitazione.

Al momento dell'episodio, sua madre si trovava in casa con lui, ma in un'altra stanza.

Il colpevole è ancora in libertà. Mostra di più

Erano le 18:10 dell'8 ottobre quando la polizia della contea di St. Louis, in Missouri, ha risposto a una chiamata al 911: una sparatoria era in corso a Hobkirk Drive.

Ad avere la peggio, però, non è stato nessuna delle persone coinvolte nello scontro. Bensì, un ragazzino, D'Uwan Morgan, che stava giocando ai videogiochi nella sua camera da letto.

La mamma era in casa

Secondo i media locali, due proiettili vaganti hanno attraversato la sua finestra, frantumandola. Uno dei due lo ha colpito, non lasciandogli scampo. È deceduto sul posto, stando quanto riferito dalla polizia della contea di St. Louis.

Quando i soccorsi sono giunti infatti, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane adolescente. Al momento della sparatoria, in casa c'era anche la madre di D'Uwan, Keshia Morgan.

Sparatoria fra adolescenti

Un portavoce della polizia ha riferito a People che diversi soggetti nell'area stavano sparando l'uno contro l'altro quando Morgan ü stato colpito. Stando alle prime ipotesi, si tratterebbe di due gruppi di adolescenti, che si sono resi protagonisti di uno scontro con delle armi da fuoco.

Una vicina, Mary Glaser, ha raccontato di aver visto gruppi di ragazzi radunarsi in strada e, dopo diversi spari, la gente ha iniziato a disperdersi. A seguito della sparatoria, sono stati trovati fori di proiettile in diverse case vicine.

La polizia ha aperto un'indagine, ma nessuno è finito in manette.

L'appello dei familiari

Cinque mesi prima della sua morte improvvisa, D’Uwan aveva completato la scuola media e aveva iniziato con entusiasmo il liceo.

In una raccolta fondi su GoFundMe per il funerale del giovane, la madre lo ha definito «un giovane vivace e premuroso con un futuro brillante davanti a sé».

Davis ha esortato chiunque abbia informazioni sulla sparatoria a farsi avanti, sottolineando che è possibile rimanere anonimi. «Aiutateci a ottenere giustizia per D’Uwan», ha detto.