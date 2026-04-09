Colpo di scena! Credeva di aver vinto 500mila euro ed era fuggita, ma il biglietto... era nullo

Immagine d'illustrazione IMAGO/Panthermedia

La donna aveva ricevuto in regalo il Gratta e Vinci dal suo compagno nel giorno della Festa della donna e, convinta di aver vinto, è fuggita e ha depositato il biglietto in banca, facendo perdere le sue tracce. La vicenda è poi diventata di dominio pubblico. Ma quando il biglietto è stato controllato per bene, si è scoperto che non aveva vinto nulla.

Hai fretta? blue News riassume per te La vicenda della donna che aveva ricevuto in regalo un Gratta e Vinci dal suo compagno, e che credeva di aver vinto 500mila euro, ha avuto un risvolto decisamente inaspettato.

La donna era poi fuggita con il biglietto, che aveva depositato in banca, facendo perdere le sue tracce all'uomo.

Ora il tagliando è stato controllato ufficialmente e si è scoperto che... non aveva vinto nulla!

La donna aveva infatti scambiato un 43 per un 13. Mostra di più

Un intero mese di tensioni, discussioni legali e una relazione distrutta. Tutto per un biglietto del Gratta e Vinci che in realtà... non valeva niente.

La conferma, come riporta «TGcom24», è arrivata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dopo le verifiche di routine su un tagliando che aveva fatto scoppiare una guerra tra fidanzati a Carsoli, in provincia dell'Aquila.

L'errore è stato banale, ma costoso in termini emotivi. La donna aveva letto un 13 dove in realtà c'era un 43. Proprio quel numero mancava per completare la combinazione vincente da 500mila euro.

Se avesse grattato completamente il quadratino superiore della cifra, avrebbe evitato l'intera faccenda.

La cronaca di una giornata finita male

Tutto è iniziato l'8 marzo, giorno della Festa della Donna. L'uomo si era presentato alla compagna con un regalo particolare: un biglietto del Gratta e Vinci. La coppia aveva grattato insieme il tagliando al bar, con l'accordo esplicito di dividere l'eventuale vincita.

I numeri sembravano quelli giusti: 47, 29, 50 e appunto quel 13 che però non era tale. La donna aveva festeggiato insieme al fidanzato, poi aveva chiesto conferma al barista. Anche lui aveva letto male il numero e aveva confermato la vincita del jackpot.

A quel punto la donna aveva preso una decisione drastica. Si era dileguata, aveva depositato il biglietto in banca e aveva fatto perdere le sue tracce. Il fidanzato, con cui conviveva da poco, si era rivolto alla Guardia di Finanza per fare chiarezza sulla situazione.

La verifica che cambia tutto

Per le vincite di importo elevato, la procedura prevede che i biglietti vengano depositati in banca oppure inviati all'Ufficio premi di Roma per i controlli necessari. È stato proprio questo passaggio a cambiare le carte in tavola.

Gli agenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno grattato correttamente il quadratino e hanno scoperto la verità. Il biglietto valeva... zero euro. La perizia ha messo fine a ogni contenzioso in modo automatico. Niente soldi da dividere, niente battaglie legali.

Per la coppia che fino all'8 marzo sembrava affiatata, non c'è invece nessuna verifica ufficiale che possa riparare la relazione. L'Agenzia dei Monopoli può confermare o smentire le vincite, ma non può nulla sui rapporti finiti male.