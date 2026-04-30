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Settore viaggi e casinò online Due inchieste della COMCO sulla pubblicità fatta attraverso i motori di ricerca

SDA

30.4.2026 - 08:19

Le imprese si sarebbero accordate per evitare di entrare in competizione sui principali motori di ricerca.
Le imprese si sarebbero accordate per evitare di entrare in competizione sui principali motori di ricerca.
Keystone

La Commissione della concorrenza (COMCO) ha aperto due inchieste sulla pubblicità fatta attraverso i motori di ricerca. La prima concerne il settore dei viaggi e la seconda quello dei casinò online, si legge in una nota diramata stamattina.

Keystone-SDA

30.04.2026, 08:19

30.04.2026, 09:44

Per profilarsi nei confronti dei propri concorrenti, le imprese possono fare offerte sui motori di ricerca puntando su determinate parole chiave, il cosiddetto «keyword-bidding».

In questo modo, favoriscono la propria visibilità, influenzando i risultati che gli utenti vedranno per primi durante le loro ricerche su Internet, spiega la COMCO.

Secondo le informazioni ricevute attraverso delle autodenunce, diverse aziende nel settore dei viaggi e diversi casinò online si sarebbero accordati per evitare di competere sui principali motori di ricerca, rinunciando a fare offerte per le parole chiave legate alle marche concorrenti.

Questo modo di procedere potrebbe costituire un accordo illecito e avere degli effetti nocivi per i consumatori, indica la COMCO. In effetti, i risultati dei motori di ricerca potrebbero essere stati influenzati al punto da rendere il paragone tra concorrenti più difficile.

La prima inchiesta, si aggiunge nella nota, concerne tre imprese che offrono in Svizzera pacchetti viaggio. La seconda implica la quasi totalità dei casinò online nella Confederazione.

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