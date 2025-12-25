  1. Clienti privati
A Sandringham, nel Norfolk Dal 1862. Ecco le tradizioni natalizie dei Windsor, tra presenti e grandi assenti

ai-scrape

25.12.2025 - 06:00

Sandringham
Sandringham
IMAGO/Paul Marriott

Dal 1862, Sandringham nel Norfolk è il cuore delle celebrazioni natalizie dei Windsor. Quest'anno, mentre alcuni membri della famiglia reale saranno assenti, i preparativi continuano con il consueto rigore e tradizione.

Igor Sertori

25.12.2025, 06:00

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Dal 1862 la famiglia reale inglese trascorre il periodo natalizio a Sandringham, seguendo un protocollo rigoroso.
  • Dai momenti a tavola al dress code, fino alla battuta di caccia, il Boxing Day.
  • Tra i grandi assenti figurano Andrea, fratello di re Carlo, e Sarah Ferguson. Non saranno presenti nemmeno Harry e Meghan Markle, che rimarranno in California, dove vivono.
  • Kate e William trascorreranno solo parte delle festività con la famiglia reale, staranno infatti anche con la famiglia di lei, i Middleton. Momenti che William apprezza particolarmente.
Mostra di più

Le celebrazioni natalizie della famiglia Windsor si svolgono tradizionalmente a Sandringham, nel Norfolk, una tradizione che risale al 1862 quando la regina Vittoria acquistò la tenuta per suo figlio, il futuro Edoardo VII.

Da allora, come riporta anche «Oggi», la famiglia reale trascorre qui le festività, seguendo un protocollo rigoroso che include una serie di eventi formali e cambi d'abito.

La salute sembra migliorare

Dopo un anno difficile, Kate Middleton è in remissione dal cancro e re Carlo ha annunciato che ridurrà la frequenza della sua terapia. Anche Camilla si è ripresa dalla polmonite che l'aveva colpita nel 2024.

Gli invitati e gli assenti

Nonostante la tradizione, quest'anno alcuni membri della famiglia non parteciperanno alle celebrazioni a Sandringham.

I figli di Camilla, Tom e Laura, trascorreranno il Natale altrove, mentre Kate e William, insieme ai loro figli, saranno presenti. Anche la principessa Anna e la sua famiglia, così come la sorella di Camilla, Annabel Elliot, parteciperanno.

Tuttavia, le principesse Beatrice ed Eugenie potrebbero scegliere di trascorrere il Natale con i loro genitori, Andrea e Sarah Ferguson, invece, non sono più benvenuti a corte.

Harry e Meghan Markle non parteciperanno, rimanendo in California con i loro figli. La duchessa di Sussex, secondo «Yahoo», non ha intenzione di visitare suo padre, che si trova ancora in ospedale nelle Filippine.

Le tradizioni natalizie

Gli ospiti arrivano a Sandringham la vigilia di Natale, quando si aprono i regali nel salotto rosso, seguendo la tradizione tedesca.

I doni sono modesti e spesso scherzosi. La cena della vigilia è formale, con gli uomini in smoking e le donne in abiti da sera.

Il giorno di Natale inizia con una colazione all'inglese, seguita dalla messa e dal pranzo con tacchino ripieno. Il messaggio del re viene ascoltato nel pomeriggio, e la giornata si conclude con una cena a buffet. Il Boxing Day è dedicato alla tradizionale battuta di caccia.

Un Natale Diverso per Kate e William

Kate e William trascorreranno parte delle festività nella loro casa di campagna, Anmer Hall, vicino a Sandringham, insieme alla famiglia Middleton.

William apprezza particolarmente il tempo trascorso con la famiglia di Kate, lontano dalle formalità di corte.

Le celebrazioni natalizie dei Windsor continuano a essere un evento di grande importanza, mantenendo vive le tradizioni, ma adattandosi alle circostanze attuali.

