La giusta preparazione per un trasloco è la cosa più importante. Bild: Imago

Il trasloco è stressante, ma non deve esserlo per forza. Questi consigli e trucchi vi aiuteranno a gestire l'intero processo.

Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Il grande giorno del trasloco è arrivato: per molti è un momento associato a molto stress.

Questi consigli e trucchi possono aiutarvi a prepararvi e a non dimenticare nulla di importante il giorno fatidico. Mostra di più

Disimballare scatole impilate, cambiare indirizzo e smaltire i vecchi mobili: il trasloco è estremamente stressante per molte persone.

Ma con questi suggerimenti e trucchi dovrebbe essere un po' più facile:

La fase di preparazione: pianificare il trasloco

La preparazione giusta per un trasloco è la cosa più importante. In primo luogo, dovete valutare se volete farlo da soli o affidarvi a un professionista. Entrambe le opzioni presentano vantaggi e svantaggi.

Questo vale anche per la pulizia: volete pulire l'appartamento da soli o organizzare un servizio di pulizia che lo faccia per voi? Informatevi bene e non dimenticate di organizzare gli scatoloni per il trasloco.

Anche lo sgombero fa parte del trasloco: siate onesti con voi stessi. Vi è mai servito davvero quel frullatore? Mettetelo via.

Per l'imballaggio dovreste prevedere circa un giorno per ogni stanza. Proteggete gli oggetti fragili ed etichettate le scatole con il contenuto, la stanza e la priorità al momento del disimballaggio.

Una cosa che spesso si dimentica, ma che può essere importante, soprattutto se vivete in città: richiedere permessi speciali. Ad esempio, per parcheggiare nelle zone di divieto di sosta il giorno del trasloco. Lasciare un ordine di spedizione all'ufficio postale. Disdire o registrare i fornitori di servizi come elettricità, gas e acqua.

Le liste di controllo per il trasloco sono disponibili su varie piattaforme, che elencano i punti più importanti. Ecco alcuni esempi: Raiffeisen, Mobiliar, Comparis e Homegate.

Il giorno del trasloco: iniziate senza stress

Il giorno del trasloco è stressante. Pertanto, iniziatelo il più possibile riposati e con la consapevolezza che probabilmente non tutto andrà come vi aspettate.

Gli scatoloni però dovrebbero essere già imballati e pronti. Proprio come tutti i mobili che vi accompagneranno. Nella migliore delle ipotesi, dovrebbero essere già smontati.

Un piccolo consiglio prima che gli scatoloni vengano trascinati: se amici e parenti vi aiutano nel trasloco, organizzate anche una piccola merenda. Dopo tutto, non è facile dare una mano a stomaco vuoto. E i vostri aiutanti ve ne saranno grati.

Come tutti sappiamo, la cucina e la camera da letto hanno la priorità durante il trasloco. In questo modo, la sera avrete a disposizione dei luoghi in cui ritirarvi per rilassarvi e ricaricare le batterie in vista della giornata successiva di trasloco.

Solo a quel punto dovrete riordinare il bagno, l'ufficio, la cantina e altro ancora.

Il protocollo di trasloco

La prima cosa da fare è compilare un protocollo d'ingresso con il locatore. In questo documento vengono registrati tutti i danni e l'usura. Dovreste annotare anche i difetti che non vi danno fastidio, perché potreste esserne ritenuti responsabili al momento del trasloco e doverli pagare.

Lo stesso vale per le modifiche strutturali apportate dagli inquilini precedenti. Ad esempio, una parete dipinta da loro stessi o una lavatrice installata da loro. Dovete anche indicare se sarete responsabili o meno di tali modifiche.

Se dopo il trasloco notate dei difetti, avete dieci giorni di tempo per denunciarli, secondo quanto stabilito dall'associazione degli inquilini.

Anche la consegna delle chiavi deve essere confermata per iscritto dal locatore.

Consegna dell'appartamento

Al momento della consegna dell'appartamento, è necessario compilare un protocollo di consegna con il proprietario o la proprietaria precedente.

Alla fine leggete attentamente il protocollo e firmatelo solo se siete d'accordo. In linea di principio, il locatore è tenuto a pagare le riparazioni e a sostituire gli oggetti rotti.

In caso di «usura eccessiva», l'inquilino paga solo il cosiddetto valore corrente o residuo. La tabella della durata di vita indica quali parti dell'abitazione devono durare per quanto tempo.

Se non siete sicuri di eventuali danni, potete rivolgervi alla vostra assicurazione per il contenuto della casa o a esperti come l'associazione degli inquilini.

Se avete ingaggiato un servizio di pulizia, assicuratevi di avere una garanzia di accettazione: obbligatelo a essere presente sul posto al momento della consegna e ad apportare le migliorie necessarie.

Una volta riparati tutti i danni nel vecchio appartamento, vi verrà restituita la cauzione.

La prima volta dopo: cosa si deve ancora fare?

Affinché tutti sappiano chi abita qui, fate etichettare la porta d'ingresso e la cassetta delle lettere. Registratevi nel nuovo comune.

Informate la banca, l'assicurazione, il lavoro, i clienti, la famiglia e gli amici del vostro nuovo indirizzo.

Un elenco dettagliato dei luoghi in cui è necessario comunicare il cambio di indirizzo è riportato nelle liste di controllo per il trasloco di cui sopra.

Lentamente ma inesorabilmente, le ultime scatole del trasloco vengono disfatte e la vostra nuova casa sta prendendo forma. Cogliete l'occasione per instaurare un buon rapporto di vicinato e presentarvi ai vostri nuovi vicini. I buoni rapporti di vicinato non hanno prezzo.

E ora?

Divertitevi nella vostra nuova casa.