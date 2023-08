La "casa rossa" di Lahaina è sopravvissuta quasi indenne al disastro dell'incendio. Patrick T. Fallon/AFP

L'intero quartiere è bruciato completamente, solo una casa è ancora in piedi. Da allora, il mistero della «casa rossa» di Lahaina ha perseguitato Internet. Ora è il proprietario a parlare.

Hai fretta? blue News riassume per te L'incendio delle Hawaii ha portato un'enorme distruzione sull'isola di Maui, uccidendo almeno 1.000 persone.

Una foto proveniente dalla zona del disastro ha fatto il giro del mondo: mostra una casa che apparentemente è sopravvissuta indenne all'inferno.

Ora la proprietaria spiega come sia possibile - o meglio, ci prova. Perché nemmeno lei ha una risposta chiara.

La coppia di proprietari ha recentemente effettuato dei lavori di ristrutturazione, ma non per rendere l'edificio ignifugo. Mostra di più

L'area circostante è invasa dalla devastazione delle fiamme. Tutti gli edifici circostanti sono stati rasi al suolo.

Una sola casa, situata direttamente sul mare, spicca come un corpo estraneo: le pareti bianche, il tetto rosso intatto. La foto della «casa rossa» di Front Street a Lahaina, la più grande città dell'isola hawaiana di Maui, ha fatto il giro del mondo.

Questa immagine sta alimentando le speculazioni sui social media: come ha fatto questo edificio a essere l'unico a sopravvivere al devastante incendio dell'8 agosto?

Ora i proprietari dell'edificio hanno parlato con il Los Angeles Times e non hanno risposte chiare. Infatti, loro stessi non si sono mai recati sul posto da quando sono divampati gli incendi.

I coniugi Millikin si trovavano da alcuni parenti nello Stato americano del Massachusetts quando si è verificato l'incendio. Le immagini provenienti dalle Hawaii li hanno colpiti come una pugnalata al cuore. «Abbiamo perso i nostri vicini e alcuni di loro hanno perso tutto», ha dichiarato Dora Atwater Millikin, proprietaria della casa insieme al marito.

Il tetto ha fatto la differenza?

Avevano recentemente ristrutturato la loro casa centenaria, che apparteneva ai proprietari di una piantagione di zucchero, ma non per renderla ignifuga. «È una casa in legno al 100%», dice Atwater Millikin.

Ma non è del tutto vero, come dimostrano le sue ulteriori spiegazioni: hanno fatto sostituire il vecchio tetto in asfalto con uno in metallo.

Hanno anche tagliato i cespugli che si avvicinavano alla casa. Anche in questo caso, non per paura del fuoco, ma per tenere lontane le termiti. L'unica precauzione deliberata per prevenire i disastri che la coppia ha preso è stata l'installazione di nuovi davanzali anti uragano per proteggersi dalle inondazioni.

Tuttavia, alla fine, il tetto metallico potrebbe aver salvato la casa dall'incendio. Un esperto di sicurezza antincendio della University of California Cooperative Extension ha dichiarato al Los Angeles Times che i tetti rappresentano il rischio maggiore per la sicurezza di un edificio. Dopo tutto, le scintille e i pezzi di legno in fiamme spesso si posano sul tetto, incendiando l'edificio successivo.

La coppia Millikin vuole tornare a Maui il prima possibile per vedere la distruzione di Lahaina.

Biden si reca nella zona disastrata

Il bilancio delle vittime continua a salire a Maui, con 110 vittime confermate, secondo il governo locale. Ed è probabile che ce ne siano altre: Le squadre di soccorso sono riuscite a perlustrare solo il 38% della zona dell'incendio e circa 1.000 persone sono ancora considerate disperse.

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Bidenvisita lunedì la zona del disastro Vuole recarsi a Maui con la moglie Jill Biden ed essere informato sugli sforzi di salvataggio e ricerca. Si è parlato anche di ricostruzione.