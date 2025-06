La scomparsa di Maddie è diventata una tempesta mediatica I genitori di Maddie si rifiutano di perdere la speranza di ritrovare la figlia viva. (Foto d'archivio) Immagine: dpa La ragazza è scomparsa dal suo letto nella località di vacanza di Praia da Luz (in Portogallo) mentre i genitori stavano mangiando in un ristorante. (foto d'archivio) Immagine: dpa Un'operazione di ricerca è in corso in Portogallo nell'ambito dell'indagine delle autorità tedesche su Christian B., condannato per reati sessuali. Immagine: dpa La scomparsa di Maddie è diventata una tempesta mediatica I genitori di Maddie si rifiutano di perdere la speranza di ritrovare la figlia viva. (Foto d'archivio) Immagine: dpa La ragazza è scomparsa dal suo letto nella località di vacanza di Praia da Luz (in Portogallo) mentre i genitori stavano mangiando in un ristorante. (foto d'archivio) Immagine: dpa Un'operazione di ricerca è in corso in Portogallo nell'ambito dell'indagine delle autorità tedesche su Christian B., condannato per reati sessuali. Immagine: dpa

Il caso Madeleine McCann è indissolubilmente legato alla stampa scandalistica britannica. Se l'attenzione dei media sia stata utile o dannosa è incerto quanto il destino della bambina.

DPA dpa

Fu una tempesta mediatica quella che si abbatté sulla tranquilla località di villeggiatura di Praia da Luz, in Portogallo, quando poco più di 18 anni fa fu denunciata la scomparsa di una bambina britannica.

L'allora bimba di tre anni Madeleine McCann - chiamata in seguito Maddie dai media - scompare dal suo letto in un villaggio turistico mentre i genitori stanno cenando nel ristorante del resort a pochi passi dalla camera.

Non molto tempo dopo, la piccola città viene invasa dai giornalisti.

È il padre di Madeleine, Gerry, un medico scozzese, a mettere in moto una macchina professionale di pubbliche relazioni. Vuole evitare che la figlia scompaia dagli occhi del pubblico.

E i media scandalistici britannici si buttano sul caso. Presto si scatena anche l'interesse mondiale come su nessun altro caso di persone scomparse prima di allora.

Il 3 maggio 2025, in occasione del 18° anniversario della scomparsa di Madeleine, i genitori hanno scritto sul loro sito web: «La nostra determinazione a non lasciare nulla di intentato è incrollabile».

L'Interpol elenca più di 10'000 casi

Non c'è traccia di Madeleine, che oggi avrebbe 22 anni. Ma la questione sta facendo di nuovo notizia a livello internazionale. L'antefatto è un'operazione di ricerca delle autorità tedesche in Portogallo, collegata al pluripregiudicato Christian B., sospettato da diversi anni.

La scomparsa della bambina non è un caso isolato. L'organizzazione internazionale per la cooperazione di polizia, l'Interpol, elenca sul suo sito web 10'614 casi di persone scomparse aperti.

Tra questi ci sono molti bambini, alcuni addirittura neonati. La sola polizia britannica elenca quasi 1'500 minori scomparsi da lungo tempo nel suo ultimo rapporto.

Il clamore mediatico ha danneggiato le indagini?

Si dice che il clamore mediatico abbia causato fin dall'inizio disagio e sfiducia nella polizia portoghese. Ciò si è accentuato quando i giornali britannici hanno parlato con un senso di superiorità anglosassone dei presunti investigatori dilettanti del Paese dell'Europa meridionale.

La madre Kate e il padre Gerry McCann sono stati a loro volta sospettati. Per un po' di tempo, gli investigatori hanno ritenuto possibile che la bimba fosse morta in un incidente e che i genitori avessero fatto sparire il corpo, usando la cassa di risonanza dei media come manovra diversiva.

Si ipotizza anche che l'attenzione dei media possa aver aumentato la pressione su un eventuale rapitore portandolo a uccidere la bambina per evitare di essere scoperto.

Passaggi del diario pubblicate senza consenso

Col tempo, gli stessi McCann sono diventati vittime del sensazionalismo dei tabloid. La storia di Maddie è scoppiata in un momento in cui i media britannici erano più rampanti che mai. I giornalisti all'epoca, giova ricordarlo, intercettavano i telefoni per ottenere informazioni su celebrità e vittime di reati.

Al momento del rapimento l'ormai defunto settimanale «News of the World» aveva pubblicato le annotazioni del diario di Kate McCann senza il suo consenso, dovendosi poi scusare.

I McCann hanno fallito nella loro strategia?

Più di un milione di sterline di risarcimenti e indennizzi ai McCann e ai loro amici sono confluiti in una fondazione creata dalla coppia, denaro usato per finanziare la ricerca della figlia.

I genitori non lasciano nulla di intentato: investigatori privati, una visita all'allora Papa Benedetto XVI, una conversazione con la conduttrice di talk show statunitense Oprah Winfrey - hanno fatto di tutto per attirare l'attenzione sulla scomparsa della loro fanciulla.

Per molto tempo, sembrava che i McCann avessero fallito con questa strategia. Ma se i sospetti della Procura di Braunschweig nei confronti di Christian B. saranno confermati, questa valutazione potrebbe cambiare radicalmente.

Anche se questo potrebbe distruggere le loro speranze di ritrovare viva la figlia, alle quali non hanno ancora rinunciato.

A differenza degli investigatori britannici, la Procura tedesca è fermamente convinta che ragazza scomparsa sia morta. E che il dramma sia successo nelle ore, o l massimo giorni, che hanno seguito la sua scomparsa.