Aperol esiste da oltre 100 anni. IMAGO/Bihlmayerfotografie

Appena esce il sole, anche se per poco, su quasi tutti i tavoli c'è un bicchiere di Aperol Spritz. Ma come ha fatto questo drink a diventare una vera e propria bevanda cult? Blue News ha visitato il luogo dove tutto è iniziato.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te L'Aperol fu sviluppato a Padova nel 1919 dai fratelli Barbieri, che si ispirarono a ingredienti botanici per creare un aperitivo leggero.

La bevanda deve il suo successo mondiale soprattutto alla chiara strategia di marketing di Campari, che ha posizionato l'Aperol Spritz come prodotto centrale e si è rivolta a un target giovane.

Grazie alla moderna messa in scena e ai social media, è diventato un simbolo dell'estate e della gioia di vivere italiana. Mostra di più

A prima vista, Padova sembra una tipica cittadina italiana: strade strette, belle case, piazze vivaci. E come spesso accade in Italia, sui tavoli ci sono bicchieri di una bevanda arancione brillante, l'Aperol Spritz.

Ma qui c'è qualcosa di diverso. Perché è qui che tutto è cominciato: L'Aperol è stato inventato a Padova, a circa 40 chilometri da Venezia, nel 1919.

Quasi nessun altro drink incarna il sole, l'estate e l'attitudine italiana alla vita come l'Aperol Spritz. Ma come fa una bevanda a diventare cult?

Gli inventori hanno trascorso sette anni a lavorare sulla ricetta.

Partiamo dall'inizio: i fratelli Silvio e Luigi Barbiere rilevano l'attività di successo del padre nel settore dei liquori e decidono di creare un nuovo drink.

Padova ospita uno dei più antichi e importanti orti botanici del mondo. Vi sono coltivate migliaia di piante provenienti da diverse regioni. È un luogo di osservazione, studio e sperimentazione. È proprio qui che i due fratelli hanno trovato la loro ispirazione. Hanno trascorso sette anni ad armeggiare per trovare la ricetta perfetta.

Il risultato: una miscela di rabarbaro, genziana, corteccia di china e una composizione segreta di erbe. È nato l'Aperol.

A Padova, in un pop-up, è possibile leggere la storia dell'Aperol. zvg

Il nome «Aperol» deriva dal francese «apéro», termine colloquiale per indicare l'aperitivo. Poiché uno dei fratelli, Silvio, ha vissuto a lungo in Francia, l'idea per il nome della nuova bevanda è nata anche sotto questa influenza.

Il termine «Spritz» è stato aggiunto dagli austriaci.

Nel 1919, i fratelli presentarono per la prima volta l'Aperol alla fiera internazionale di Padova. Fin dall'inizio investono molto nel marketing e pubblicizzano il loro prodotto con manifesti accattivanti.

Aperol fu presentato per la prima volta in questo salone a Padova nel 1919. blue News/ Lea Oetiker

La bevanda conobbe il suo grande successo dopo la Prima Guerra Mondiale. A berlo erano soprattutto i giovani di Venezia e Padova.

Curiosità: all'epoca l'Aperol si beveva liscio. I soldati austriaci trovavano il vino italiano troppo forte e lo mescolavano con acqua o schiuma.

I baristi italiani ripresero questa idea negli anni '50 e combinarono lo spritz con liquori amari come l'Aperol, dando vita all'ormai famoso «Aperol Spritz».

La fama internazionale grazie a Campari

Nel 2003 l'azienda fu venduta a Campari per 150 milioni di euro. Campari è ancora oggi un'azienda familiare, fondata da Gaspare Campari. Il suo prodotto più noto è l'omonimo liquore dolce-amaro.

Dopo l'acquisizione, è stata necessaria una nuova strategia per posizionare Aperol con successo. Il risultato: varianti come l'Aperol Soda o l'Aperol Sour, già miscelati, sono state eliminate dalla gamma, concentrandosi solo sull'Aperol Spritz. Un unico prodotto è più facile da commercializzare.

Campari sta anche riallineando il suo gruppo target. Il target è costituito da giovani adulti di età compresa tra i 25 e i 34 anni.

Per far apparire la bevanda più pregiata, il prezzo è stato aumentato. Inoltre, l'Aperol Spritz viene ora servito in un bicchiere da vino anziché in un bicchiere da long drink.

Invece di investire in grandi campagne pubblicitarie, Campari punta sulla crescita organica, come si dice nel marketing.

In concreto, ciò significa che l'azienda si sta concentrando sui quartieri alla moda con bar popolari in alcune città italiane selezionate. Il personale è specificamente addestrato a preparare l'Aperol Spritz perfetto.

Non appena il sole splende, l'Aperol Spritz è presente su ogni tavolo. KEYSTONE

Non ci vuole molto perché i drink arancioni brillanti siano ovunque sui tavoli dei bar e si diffondano rapidamente in tutto il Paese. Lo stesso concetto è stato utilizzato anche in altri Paesi, come la Germania. Il tutto accompagnato dalle classiche misure pubblicitarie.

Il risultato: nel 2003 le vendite erano quadruplicate rispetto al momento dell'acquisizione.

La comparsa di Instagram nel 2010 ha dato un'ulteriore spinta alla bevanda, che è stata ripetutamente fotografata, condivisa e quindi distribuita milioni di volte. Le vendite sono triplicate nel 2019.

Breve calo durante la pandemia

Tuttavia, le vendite sono diminuite nel 2020. Il coronavirus ha costretto i ristoranti di tutto il mondo a chiudere e il consumo fuori casa si è praticamente fermato.

Aperol deve riposizionarsi e diventa un «drink da salotto». Campari pubblica su YouTube le istruzioni per preparare facilmente la bevanda a casa. I numeri tornano a salire.

Il clamore che circonda il drink «Dolce Vita» continua ancora oggi. Dai festival ai bar, fino a qualsiasi spazio all'aperto ragionevolmente soleggiato, è difficile non notare i bicchieri arancioni luminosi.

Chiunque sia stato scettico fino ad ora dovrebbe finalmente dare una possibilità a questa bevanda. Dopo tutto, il tempo chiede a gran voce un aperitivo. Cin cin!

Questo articolo è stato scritto nell'ambito di un viaggio stampa a Padova e Venezia organizzato da Aperol.