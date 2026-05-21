All'improvviso un esperto rende attenti sull'estinzione degli europei bianchi

Paul Morland avverte dell'«estinzione degli europei bianchi». Paul Morland

Il demografo britannico Paul Morland sta suscitando un acceso dibattito con la sua teoria di un imminente crollo della popolazione. In realtà i dati attuali di Svizzera, Germania e Corea del Sud mostrano che il calo delle nascite sta accelerando in tutto il mondo.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te In Svizzera il tasso di natalità è sceso al livello più basso dall'inizio delle misurazioni nel 2024.

Anche la Germania e la Corea del Sud registrano minimi storici nei tassi di natalità.

Gli esperti condividono ampiamente la diagnosi di Paul Morland, ma non sono d'accordo con la sua esagerazione apocalittica. Mostra di più

Questa frase fa riflettere. In un'intervista rilasciata di recente alla «NZZ», il demografo britannico Paul Morland ha dichiarato: «Se le cose continuano così, l'intera razza umana si estinguerà. Noi europei bianchi saremo tra i primi».

Morland è considerato una figura di spicco nel suo ambito. Il ricercatore è intervenuto di recente al simposio di San Gallo, ha scritto diversi libri sulla demografia ed è stato intervistato più volte dai media internazionali.

La sua tesi principale è che il mondo si sta avviando verso una fase storica in cui per decenni nasceranno troppi pochi bambini per mantenere stabili le società.

I dati europei danno ragione al suo monito... almeno in parte.

La Svizzera sta vivendo un crollo storico

Come ha annunciato l'Ufficio federale di statistica nel novembre 2025, il numero medio di figli per donna in Svizzera è sceso a 1,29 nel 2024, una cifra mai così bassa dall'inizio delle registrazioni nel 1876.

Il numero di terzi figli è diminuito in modo particolarmente marcato. Secondo l'UST le terze nascite sono diminuite del 13,6% dal 2019. Anche la tendenza per le prime e le seconde nascite è chiaramente orientata verso il basso.

Secondo i dati della Diakonie Schweiz, anche l'atteggiamento di molti giovani sta cambiando. Se nel 2013 il 6% dei giovani tra i 20 e i 29 anni dichiarava di non volere figli, dieci anni dopo la percentuale era salita al 17%.

Gli esperti citano come motivi gli elevati costi degli alloggi, il costo dei servizi per l'infanzia e le difficoltà a conciliare lavoro e famiglia. Secondo diversi media, l'Unione Sindacale Svizzera ha parlato di un «segnale di allarme sociale».

La Germania perde colpi

La tendenza in Germania è ancora più drastica. Come ha annunciato l'Ufficio federale di statistica ad aprile, nel 2025 sono nati solo circa 654'300 bambini. Si tratta della cifra più bassa dalla fine della seconda guerra mondiale.

Allo stesso tempo più di un milione di persone sono morte. Il deficit di nascite ha così raggiunto circa 352'000 persone, segnando un massimo storico nel dopoguerra.

La popolazione si è ridotta per la prima volta dopo diversi anni, perché l'immigrazione non era più in grado di compensare completamente il calo.

La Corea del Sud diventa un segnale d'allarme globale

Nello specifico Morland fa spesso riferimento alla Corea del Sud, dove il tasso di fertilità è di appena 0,75 figli per donna nel 2024.

Secondo le autorità sudcoreane, dal 2006 il governo ha investito l'equivalente di circa 250 miliardi di franchi in programmi per promuovere le famiglie e le nascite. Ciononostante la tendenza non è stata invertita.

Secondo le previsioni demografiche, la popolazione del Paese potrebbe all'incirca dimezzarsi entro la fine di questo secolo.

L'esperto fa un drastico confronto con Paesi come il Giappone e la Corea del Sud. Ha dichiarato alla NZZ che è come se qualcuno saltasse giù da un grattacielo e dichiarasse a metà strada: «Finora va tutto bene».

L'ONU vede la stessa tendenza, ma meno drammatica

Anche le Nazioni Unite confermano un calo globale delle nascite nel loro World Population Prospects 2024. Secondo le ultime proiezioni, la fertilità è in calo in tutte le regioni del mondo e in tutti i gruppi di reddito.

L'Europa e il Nord America hanno i tassi di fertilità più bassi del mondo, con rispettivamente una media di 1,4 e 1,6 figli per donna. L'Africa rimane l'unica regione al di sopra del cosiddetto livello di sostituzione di 2,1 figli per donna, ma anche lì le cifre sono in calo da decenni.

Ma l'ONU non prevedono un immediato «collasso dell'umanità». È più probabile che la popolazione mondiale cresca fino a circa 10,3 miliardi di persone entro la metà degli anni '80, per poi diminuire lentamente.

È proprio a questo punto che molti esperti non condividono la scelta delle parole di Morland.

Tra avvertimento ed esagerazione

Anche l'economista David Bloom del Fondo Monetario Internazionale mette in guardia dalle conseguenze economiche dell'invecchiamento delle società. Un minor numero di giovani potrebbe rallentare l'innovazione, la produttività e la crescita, ha scritto in un'analisi del FMI del 2025.

Ma non tutti gli scienziati condividono le conclusioni apocalittiche di Morland. Molti demografi vedono enormi sfide socio-politiche, ma nessuna «estinzione» inevitabile.

Cosa può cambiare la politica? L'esperienza finora maturata offre poche speranze. Anche investimenti massicci come quelli effettuati in Corea del Sud non hanno ancora portato a una ripresa sostenibile dei tassi di natalità.

La Francia è uno dei pochi esempi europei con una tendenza relativamente stabile. Grazie a decenni di politica familiare, il tasso di fertilità rimane significativamente più alto rispetto a quello di molti Paesi vicini.

Per la Svizzera Morland vede benefici a breve termine dall'immigrazione. Secondo la sua valutazione sulla NZZ però l'immigrazione non può risolvere completamente il problema a lungo termine, anche perché i tassi di natalità nei Paesi d'origine sono anche in calo.