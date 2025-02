Ecco come sghiacciare al meglio il parabrezza blue News spiega e mette alla prova i diversi metodi per schiacciare il parabrezza dell'auto. 31.01.2025

Su internet circolano diversi video sul modo migliore per sghiacciare il parabrezza dell'auto. Non tutti i consigli sono sicuri. blue News li spiega e li mette alla prova.

Adrian Kammer, Nicole Agostini Nicole Agostini

Hai fretta? blue News riassume per te Il parabrezza dell'auto si ghiaccia a partire da 0 gradi Celsius perché la condensa sul vetro si congela.

Esistono vari metodi per sghiacciarlo, ad esempio si può usare un raschietto.

Ma esistono anche ausili chimici, come lo spray. Mostra di più

Cosa fare se il parabrezza dell'auto è ghiacciato?

Prendete il raschietto per il ghiaccio o preferite usare uno spray sghiacciante per il parabrezza?

Oppure avete in serbo qualche idea speciale che probabilmente proviene dal web? Come l'acqua mescolata con l'aceto fatta in casa, per esempio?

blue News vi spiega quali sono i consigli più difficili e quali no. Guardate il video per scoprire qual è il metodo più efficace e anche il più economico.