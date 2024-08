Come si spiegano gli «attacchi» delle orche? I ricercatori cercano risposte

Un'orca nel mare al largo di Lanzarote. SECAC/Monica Perez/epa efe/dpa

Il fenomeno lascia perplessi i ricercatori e fa tremare i marinai: dal 2020 le barche sono state ripetutamente distrutte dalle orche al largo delle coste dell'Europa sud-occidentale. Ora c'è un piccolo barlume di speranza.

dpa / Emilio Rappold Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Una famiglia spagnola è stata attaccata dalle orche durante una gita in barca nel Mediterraneo, causando danni significativi alla loro imbarcazione a vela.

Dal 2020 sono aumentati gli episodi di orche che danneggiano le barche, in particolare nello Stretto di Gibilterra. Alla fine di giugno 2024, erano state registrate 84 interazioni di questo tipo.

I ricercatori non hanno ancora una spiegazione chiara del comportamento delle orche, ma sospettano che si tratti di un nuovo comportamento ludico o di una reazione a esperienze negative come impigliarsi nelle reti da pesca. Mostra di più

Un'idilliaca gita in barca nel Mediterraneo si è trasformata in pochi secondi in un viaggio dell'orrore per una famiglia spagnola. Diverse orche hanno attaccato improvvisamente la vela dei viaggiatori e hanno strappato un grosso pezzo della pala del timone, lungo oltre due metri.

«Non so se queste orche volessero solo giocare , ma quando vieni attaccato da una bestia lunga otto metri e di diverse tonnellate che può affondare i denti nell'alluminio, ti spaventi», ha dichiarato di recente il proprietario della barca al quotidiano spagnolo «El Mundo».

La vacanza in barca programmata dalla famiglia si è interrotta bruscamente, ma gli attacchi non sono cessati.

L'ultimo grave incidente si è verificato il 24 luglio al largo della costa di Tarifa, sullo stretto di Gibilterra. La barca a vela «Bonhomme William» ha lanciato immediatamente un segnale di soccorso, ma quando sono arrivati i servizi di emergenza spagnoli era già mezza sommersa.

I tre occupanti – due britannici e un italiano – sono stati salvati in tempo. «Le tre persone soccorse sono state portate a riva sane e salve, la barca a vela sta affondando», ha riferito il servizio di soccorso marittimo spagnolo su X.

Ayer noche: Velero Bonhomme William pide remolque tras interacción con Orcas. Posteriormente informa que se está hundiendo con vía de agua.

Nuestro centro #Tarifa moviliza salvamar Enif que rescata a las 3 personas a bordo.

Desembarca sanas y salvas #Barbate

Velero se hunde. pic.twitter.com/1fl5gJH0d1 — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) July 25, 2024

Degli «attacchi» sconosciuti fino a pochi anni fa

Attacchi di questo tipo – i ricercatori preferiscono parlare di interazioni e presumere che le orche non agiscano in modo aggressivo – erano sconosciuti fino a pochi anni fa.

I primi incidenti sono stati segnalati nel 2020, l'anno della pandemia, e sono stati spesso ripresi in video. In alcuni si sentono le grida dei marinai sorpresi: «Wow, che bestia!», «schifoso!» e «ci ha preso!».

Le orche, che possono raggiungere i dieci metri di lunghezza e pesare più di cinque tonnellate, sono la specie più grande della famiglia dei delfini e sono note al grande pubblico fin dalla serie di film «Free Willy».

Si nutrono di tonni, aringhe, foche, pinguini e uccelli marini e attaccano anche squali, delfini e altre balene. Tuttavia, fino al 2020 non hanno preso di mira le imbarcazioni.

Completamente distrutte diverse barche

Le varie misure adottate dalle autorità spagnole, come il divieto per le imbarcazioni più piccole di entrare in determinate zone marine e i localizzatori GPS per scovare le orche e avvertire i capitani, hanno finora avuto scarso successo.

Secondo l'organizzazione «GT Atlantic Orca» (GTAO), fino alla fine di giugno di quest'anno ci sono state 84 interazioni al largo delle coste di Spagna e Portogallo.

Sei imbarcazioni sono state danneggiate a tal punto da dover essere rimorchiate. Le cifre sono leggermente superiori alla media del periodo 2021-2023.

«La maggior parte degli incontri continua a essere registrata nello Stretto di Gibilterra o nelle vicinanze», ha dichiarato il biologo della GTAO Alfredo López all'agenzia di stampa tedesca.

L'area tra il Mediterraneo e l'Atlantico è molto frequentata dalle orche iberiche perché vi abbonda uno dei loro cibi preferiti, il tonno. Il fenomeno ricorda il bestseller di Frank Schätzing «Lo sciame», in cui la natura si ribella all'umanità.

I media spagnoli riferiscono di una crescente paura, soprattutto tra i proprietari di barche di lusso che non si avventurano più in mare e spesso si godono le loro costose imbarcazioni solo nel porto turistico. Sempre più marinai e pescatori della regione chiedono soluzioni alle autorità, tra cui un risarcimento per il mancato guadagno.

Perché solo sulle coste dell'Europa sud-occidentale?

Gli incidenti lasciano perplessi i ricercatori. Sebbene le orche vivano in tutto il mondo, finora solo gli animali della regione iberica hanno mostrato questo misterioso comportamento.

Secondo i risultati della GTOA, solo 16 dei 34 esemplari registrati interagiscono con le imbarcazioni. Per quanto si sa, lo fanno quasi sempre in gruppo. Ci sono tre femmine e 13 giovani, dice López.

Perché solo questi 16? Perché solo nello Stretto di Gibilterra e in parte anche nel Mediterraneo occidentale, al largo delle coste del Portogallo e più a nord nell'Atlantico, al largo della costa settentrionale della Spagna e della costa occidentale della Francia?

Gli scienziati ammettono di non avere ancora risposte certe.

López ha due teorie: o gli animali altamente intelligenti hanno semplicemente inventato qualcosa di nuovo, come le orche che negli anni '80 tenevano in equilibrio sulla testa i salmoni morti nel Pacifico settentrionale. «Poi si imitano l'un l'altro nel gruppo».

Oppure reagiscono a un'esperienza negativa, come essersi impigliate in una rete da pesca o la collisione con una barca.

Le orche hanno troppo «tempo libero» per i divieti di pesca?

Anche la noia potrebbe giocare un ruolo. In uno studio di giugno, la Commissione baleniera internazionale (IWC) ha ipotizzato che le orche attacchino le imbarcazioni perché c'è abbondanza di tonno a causa dei divieti di pesca. Poiché passano meno tempo a foraggiarsi, probabilmente hanno più «tempo libero» e «giocano» con le imbarcazioni.

I numerosi studi e campagne, anche da parte degli ambientalisti, dimostrano quanto questo fenomeno interessi i marinai, le autorità, i media e i ricercatori.

A luglio l'organizzazione spagnola Ecologistas en Acción ha intrapreso un viaggio di osservazione di un mese con un veliero e fino a 60 attivisti e ricercatori che si sono alternati per andare a fondo del mistero.

Tuttavia, la loro preoccupazione principale non è per i marinai, ma per il benessere delle orche. Secondo l'organizzazione, le orche sono inserite nella Lista Rossa IUCN delle specie minacciate e sono minacciate dai cambiamenti climatici, dall'inquinamento delle acque, dall'aumento del traffico navale e dal rumore, in particolare nello Stretto di Gibilterra.

Le orche sono sempre più odiate, sia sulle barche che in rete

Tutti gli esperti concordano sul fatto che gli animali non devono essere demonizzati. Titoli come «rivolta delle orche» distorcono la realtà, lamenta López.

Il ricercatore ha l'impressione che gli animali siano sempre più odiati dagli equipaggi delle barche, ma anche sul web. I video mostrano come gli equipaggi sparino alle orche con razzi di soccorso.

Per evitare un'escalation, lo spagnolo rimanda alle informazioni contenute nel sito web della sua organizzazione. I capitani dovrebbero informarsi meglio, scegliere rotte alternative, evitare di viaggiare di notte e non allontanarsi troppo dalla costa.

Nel frattempo, c'è la speranza che il problema possa scomparire da solo: alcuni esperti sospettano che si tratti di una moda passeggera che potrebbe terminare bruscamente, proprio come l'equilibrismo dei salmoni negli anni '80.

López ne vede la prova: «Rispetto al 2023, quest'anno il numero di interazioni è in calo».