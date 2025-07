Onde alte un metro hanno sommerso una diga vicino alla foce del fiume Hei dieci anni fa. Dieci anni fa, un terremoto e uno tsunami causarono un incidente disastrofico alla centrale nucleare di Fukushima. Aflo / Mainichi Newspaper/AFLO/EPA/dpa

blue News spiega in modo semplice cosa c'è dietro i pericolosi tsunami, come funzionano i sistemi di allerta e perché anche i laghi svizzeri possono essere colpiti da onde anomale.

Redazione blue News Petar Marjanović

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo il terremoto al largo della costa orientale della Russia, in Cina erano attese onde alte fino a un metro.

Gli tsunami sono solitamente causati da terremoti sottomarini e possono causare grandi distruzioni.

Ci sono stati anche pericolosi tsunami in Europa e nei laghi svizzeri, come quello del lago dei Quattro Cantoni nel 1601.

blue News risponde alle domande più importanti sul questo fenomeno naturale. Mostra di più

Come si verifica uno tsunami?

Uno tsunami è un'enorme onda di alta marea. Si verifica quando grandi masse d'acqua si mettono improvvisamente in movimento, di solito a causa di un forte terremoto sul fondo marino. Ciò provoca un improvviso spostamento delle placche terrestri e il sollevamento della colonna d'acqua sovrastante.

Anche le eruzioni vulcaniche, le frane sottomarine o persino l'impatto di un meteorite possono scatenare un maremoto, ma questo accade molto meno frequentemente.

Le onde anomale viaggiano a una velocità fino a 800 km/h. In mare aperto sono spesso innocue e poco visibili. Ma quando colpiscono le acque costiere poco profonde, si accumulano, a volte fino a diverse decine di metri. E possono colpire la terraferma con tutta la loro forza.

Quanto sono pericolosi gli tsunami?

Gli tsunami sono tra i disastri naturali più pericolosi al mondo. Il devastante tsunami del 2004 nell'Oceano Indiano ha ucciso oltre 230'000 persone. Nel 2011, quasi 16'000 persone sono morte in Giappone, a causa del disastro nucleare di Fukushima.

Un maremoto è così pericoloso perché non si tratta di una sola, ma spesso di più onde di alta marea. Una singola onda può percorrere diversi chilometri nell'entroterra e spazzare via case, automobili o alberi.

Anche il riflusso dell'acqua in mare è pericoloso: trascina con sé detriti e persone. Chi rientra troppo presto rischia la vita.

Come si attiva un allarme tsunami?

Dal 2008 nell'Oceano Indiano esiste un sistema di allarme tsunami all'avanguardia, sviluppato tra gli altri dal Centro di ricerca geologica di Potsdam.

I sensori di pressione sul fondo marino registrano le variazioni di pressione dell'acqua dopo un maremoto. Questi dati vengono inviati ai centri di allerta tramite boe e satelliti GPS.

Lì gli esperti verificano la forza del sisma e il rischio di tsunami. In caso di pericolo imminente, scatta immediatamente un allarme.

Cosa fare in caso di tsunami?

Se vi trovate in una zona a rischio, ad esempio su una spiaggia, dovete agire immediatamente se ricevete un allarme. Indicazioni importanti sono un terremoto forte e prolungato o un improvviso abbassamento del livello del mare.

In questo caso, la regola è quella di fuggire rapidamente verso un terreno più alto, ma a piedi, non in auto, perché le strade si congestionano rapidamente. Se non si fa in tempo, bisogna aggrapparsi a oggetti solidi.

Importante: anche quando la prima ondata è passata, non tornate mai indietro! Gli tsunami si presentano spesso in più ondate.

C'è il rischio di tsunami anche in Europa o in Svizzera?

Sì, gli tsunami possono verificarsi anche in Europa. Il rischio è particolarmente elevato nella regione del Mediterraneo, ad esempio in caso di terremoti al largo delle coste dell'Algeria. Un'onda fino a cinque metri potrebbe colpire la Costa Azzurra, come riferiscono gli esperti nel documentario di 3sat «Allarme tsunami - Anche sulle coste europee?».

Anche la Svizzera ha sperimentato onde anomale, nei laghi. Particolarmente impressionante è stato l'evento del 18 settembre 1601 nel lago dei Quattro Cantoni. Dopo un forte terremoto nell'Untervaldo, si verificarono grandi frane sott'acqua.

L'impiegato comunale di Lucerna Renward Cysat riferì che un'onda di alta marea era «alta due alabarde» e percorse «1000 passi» verso l'interno. Le barche vennero scaraventate a metri di distanza e la Reuss rimase temporaneamente asciutta. Si poteva attraversare a piedi.

Nel 563 anche il lago di Ginevra fu colpito da uno tsunami alto un metro. L'acqua arrivò fino alla città e causò ingenti danni. Molte persone e animali persero la vita.