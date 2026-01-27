Aver dimenticato di pagare un croissant alla cassa automatica ha messo nei guai la comica svizzero tedesca Julia Steiner: nonostante abbia fatto una spesa da 175 franchi, è stata bandita dalla Coop per due anni e deve pagare 150 franchi di multa.

Andreas Fischer Oliver Kohlmaier

Hai fretta? blue News riassume per te Julia Steiner non ha scansionato un croissant alla cassa automatica alla Coop, mentre faceva una spesa da 175 franchi.

Di conseguenza, la comica svizzero tedesca è stata bandita dal supermercato in questione per due anni e deve pagare una multa di 150 franchi.

Julia ha preso l'incidente con umorismo, considerandolo assurdo e continuando a fare acquisti alla Coop... solo in altre filiali. Mostra di più

Tutto sembrava essere andato bene, ha pagato 175 franchi per i suoi acquisti, eppure Julia Steiner è stata bandita dalla Coop per due anni. La ragione? La comica svizzero tedesca ha dimenticato di scansionare un croissant alla cassa automatica.

Con voce leggermente indignata, la giovane ha raccontato la sua personale «storia da gangster» in un video su Instagram: «Ho fatto la spesa alla Coop per 175 franchi. Ho controllato tutto, come si fa, ma ho dimenticato un croissant che bisogna ancora selezionare a mano».

E poi un addetto alla sicurezza è andato da lei per dirle qualcosa. Ma non si è trattato certo di un amichevole «arrivederci», come si è resa conto Julia nel retrobottega.

Le è stato detto che non aveva scansionato un croissant e che quindi avrebbe dovuto risponderne. «Pensa davvero che se avessi avuto l'intenzione di rubare in questa Coop, avrei speso 175 franchi per guadagnarci un croissant?», ha risposto Steiner stupita.

«Semplicemente assurdo e un po' stupido»

Ma la sua giustificazione non è servita. L'addetto le ha infatti spiegato che quella era la procedura per gli articoli non scansionati.

Quello che è certo è che il croissant non scansionato è costato caro a Julia: oltre al divieto di accesso al negozio Coop per due anni, ha dovuto pagare una multa di 150 franchi.

Qualche giorno dopo l'incidente, la comica ha dichiarato al «Blick» che le piace ancora fare la spesa nel supermercato, ma... va semplicemente in altre filiali.

Ha anche detto che non ha mai voluto «attaccare Coop», viste le numerose reazioni nelle colonne dei commenti. La discussione è infatti stata molto vivace. Alcuni trovano esagerata la reazione del supermercato, altri non vogliono credere alla storia perché verrebbero banditi dal negozio solo se si ripetesse.

Julia trova la storia «semplicemente assurda e un po' stupida. Ma se si guarda agli eventi mondiali, i litigi che ho qui non sono degni di nota, ma potrebbero essere un po' divertenti».