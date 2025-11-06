Il comico britannico Richard Stott ha condiviso sui social media di aver rifiutato un colloquio di lavoro, dopo che è stato informato che le domande sarebbero state poste dall'intelligenza artificiale. «Se non valeva la pena intervistarmi di persona, allora non valeva il mio tempo», ha affermato.

Un comico e scrittore britannico ha dichiarato di aver rifiutato un colloquio di lavoro dopo aver scoperto che le domande sarebbero state poste dall'intelligenza artificiale (IA).

Come scrive la BBC, Richard Stott, originario di Beverley, East Yorkshire, ha spiegato di aver fatto domanda per un ruolo di copywriting da freelance, ma ha rifiutato il colloquio quando gli è stato detto che sarebbe stato «condotto dall'IA».

«Non mi è sembrato giusto, quindi ho detto loro che se non valeva la pena per loro intervistarmi di persona, allora il ruolo non valeva il mio tempo e ho lasciato perdere», ha affermato.

«Mi è sembrato irrispettoso»

Il comico ha espresso le sue preoccupazioni sui social media, ricevendo «supporto unanime» da chi ritiene che non sia «una buona idea»: «Mi è sembrato irrispettoso che non fossero disposti a dedicare tempo a parlare con i candidati».

«Quando si entra in un'azienda o in un team, la personalità è importante e non si può quantificarla con i dati, quindi rimuovere questo aspetto con l'IA sembra controproducente», ha aggiunto.

Ciononostante Stott ha riconosciuto che l'IA «può essere fantastica» se usata correttamente, ad esempio per eliminare lavori noiosi: «Non tutti possono rifiutare un colloquio di lavoro, ma se usano l'IA e abbastanza di noi dicono no, allora non prenderà piede».

Si possono perdere «candidati eccezionali»

Luke Bottomley, direttore di James Ray Recruitment nell'East Yorkshire, ha affermato che l'IA sta diventando «sempre più importante».

«Penso che l'IA sarà qualcosa che dovrà essere integrata nelle aziende o rimarranno indietro. È su un treno a senso unico al momento e tutti devono guardarla». E ha continuato: «Detto ciò, quando si tratta dell'elemento umano, non credo che verrà sostituito».

Bottomley ha spiegato che utilizzare l'IA per le candidature significherebbe che le aziende «perderanno potenzialmente candidati eccezionali».

«Avere un colloquio individuale dà la possibilità di conoscere una persona e cosa può apportare a un ruolo, cosa che non si può ottenere attraverso un robot», ha aggiunto.

«Giusto equilibrio tra IA e interazione umana»

Hayfa Mohdzaini, consulente senior per la tecnologia presso il Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), ha dichiarato: «I datori di lavoro devono trovare il giusto equilibrio tra IA e interazione umana durante le assunzioni e considerare le preferenze dei candidati per non perdere grandi talenti».

Secondo Mohdzaini, «sebbene un chatbot possa essere un'opzione economica per un datore di lavoro, potrebbe scoraggiare alcuni candidati dal candidarsi».

«I datori di lavoro dovrebbero informare i candidati in anticipo quando verrà utilizzata l'IA e spiegare come li avvantaggerà», ha concluso.