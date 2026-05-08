Compra un Gratta e Vinci da 10 euro e poi rientra in tabaccheria: «Ho vinto 2 milioni»

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Ecco dov'è successo Compra un Gratta e Vinci da 10 euro e rientra tremando in tabaccheria: «Ho vinto 2 milioni»

ai-scrape

8.5.2026 - 14:27

Una grattata ha cambiato la vita (immagine d'archivio d'illustrazione).
Una grattata ha cambiato la vita (immagine d'archivio d'illustrazione).
IMAGO/Pond5 Images

Un fortunato giocatore ha centrato il premio massimo con il tagliando «Doppia Sfida Super» in un comune del Veneto.

Antonio Fontana

08.05.2026, 14:27

08.05.2026, 14:35

Hai fretta? blue News riassume per te

  • A Veggiano, in provincia di Padova, un cliente ha comprato un Gratta e Vinci «Doppia Sfida Super» da 10 euro nella tabaccheria Rigoni di via Roma 21 e ha vinto 2 milioni di euro.
  • Dopo aver grattato il biglietto fuori dal locale, è rientrato tremando dall’emozione per annunciare la vincita.
  • Secondo il titolare non era un cliente abituale, ma potrebbe tornare presto a salutare.
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Dieci euro. Una grattata. Poi il colpo che cambia la vita: 2 milioni di euro.

È successo a Veggiano, piccolo comune in provincia di Padova con meno di 5'000 abitanti. Come riporta «Adnkronos», il fortunato vincitore ha acquistato un tagliando «Doppia Sfida Super» nella tabaccheria Rigoni, in via Roma 21, e ha centrato il premio massimo.

La scena, raccontata dal titolare, sembra uscita da un film. 

«Ha preso il tagliando e l’ha grattato all’esterno dell’attività, per poi rientrare tremando dall’emozione e dalla felicità annunciando la grande vincita», ha raccontato il proprietario della tabaccheria al «Messaggero».

Nel locale erano già capitate altre vincite, ma mai nulla di simile.

Non un habitué

Il nuovo milionario, secondo quanto riferito, non sarebbe un cliente abituale. La tabaccheria si trova infatti in una zona centrale di Veggiano ed è frequentata anche da persone di passaggio. Il titolare, però, è convinto che il fortunato vincitore tornerà presto a salutare.

Il colpo arriva dopo un’altra vincita importante registrata in Veneto nelle settimane precedenti, quando un uomo aveva centrato il premio massimo con un Gratta e Vinci «Turista per Sempre», portandosi a casa oltre 1,8 milioni di euro distribuiti nell’arco di 20 anni.

Questa volta, però, il bottino è stato immediatamente da capogiro: 2 milioni di euro con un tagliando da 10 euro.

Il gioco

Il «Doppia Sfida Super» mette in palio, oltre al premio massimo, anche vincite da 100.000 euro, 20.000 euro, 10.000 euro, 5.000 euro, 1.000 euro, 500 euro, 200 euro, 100 euro, 50 euro, 30 euro, 20 euro e 10 euro.

Il gioco funziona confrontando i numeri dell’area «Numeri vincenti» con quelli della sezione «I tuoi numeri». Se uno o più numeri coincidono, si vince il premio indicato o la somma dei premi collegati ai numeri trovati.

C’è poi il «Bonus X10»: se tra «I tuoi numeri» compare il numero bonus, il premio relativo viene moltiplicato per dieci. Nell’area «Premio», invece, tre importi uguali fanno vincere la cifra corrispondente.

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