I fiori deposti sul luogo della tragedia Keystone

Il comune di Crans-Montana (VS) si costituisce parte civile nel procedimento penale in seguito all'incendio scoppiato nel bar «Le Constellation» la notte di Capodanno che ha causato 40 morti e 119 feriti.

Keystone-SDA SDA

L'esecutivo riunito oggi pomeriggio, ha preso questa decisione all'unanimità.

Questo gli permetterà di contribuire attivamente all'accertamento completo dei fatti, ha comunicato questa sera il comune di Crans-Montana. Inoltre conferma di aver consegnato al Ministero pubblico del Cantone del Vallese tutti i documenti a sua disposizione relativi a questo caso, come già dichiarato dalla procuratrice Béatrice Pilloud.

La ricerca ha riguardato quasi 60 anni di archivi comunali, precisa il comune. Con questa azione, e più in generale con la sua piena collaborazione con la giustizia, intende portare il suo contributo per stabilire in modo completo i fatti. Spera che le circostanze della tragedia possano essere chiarite rapidamente.

Messa trasmessa in TV

Il comune ricorda inoltre che la messa domenicale del 4 gennaio a Crans-Montana, che si terrà nella cappella di Saint-Christophe, sarà dedicata alle vittime del tragico incendio avvenuto nella notte di Capodanno, in presenza di vescovi, nonché di rappresentanti di altre confessioni religiose, delle autorità giudiziarie, dei rappresentanti federali, cantonali e comunali.

Altoparlanti e uno schermo permetteranno di seguire la cerimonia, che sarà trasmessa sulle emittenti televisive nazionali, nella piazza davanti alla chiesa.

La messa sarà seguita da una marcia silenziosa verso il centro di Crans, dove la popolazione potrà raccogliersi, deporre fiori o candele e firmare il libro delle condoglianze sul podio che è stato allestito a tale scopo dal comune di Crans-Montana.