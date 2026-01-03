  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dopo la notte d'inferno Il comune di Crans-Montana si costituisce parte civile

SDA

3.1.2026 - 21:13

I fiori deposti sul luogo della tragedia
I fiori deposti sul luogo della tragedia
Keystone

Il comune di Crans-Montana (VS) si costituisce parte civile nel procedimento penale in seguito all'incendio scoppiato nel bar «Le Constellation» la notte di Capodanno che ha causato 40 morti e 119 feriti.

Keystone-SDA

03.01.2026, 21:13

03.01.2026, 21:19

L'esecutivo riunito oggi pomeriggio, ha preso questa decisione all'unanimità.

Questo gli permetterà di contribuire attivamente all'accertamento completo dei fatti, ha comunicato questa sera il comune di Crans-Montana. Inoltre conferma di aver consegnato al Ministero pubblico del Cantone del Vallese tutti i documenti a sua disposizione relativi a questo caso, come già dichiarato dalla procuratrice Béatrice Pilloud.

La ricerca ha riguardato quasi 60 anni di archivi comunali, precisa il comune. Con questa azione, e più in generale con la sua piena collaborazione con la giustizia, intende portare il suo contributo per stabilire in modo completo i fatti. Spera che le circostanze della tragedia possano essere chiarite rapidamente.

Messa trasmessa in TV

Il comune ricorda inoltre che la messa domenicale del 4 gennaio a Crans-Montana, che si terrà nella cappella di Saint-Christophe, sarà dedicata alle vittime del tragico incendio avvenuto nella notte di Capodanno, in presenza di vescovi, nonché di rappresentanti di altre confessioni religiose, delle autorità giudiziarie, dei rappresentanti federali, cantonali e comunali.

Altoparlanti e uno schermo permetteranno di seguire la cerimonia, che sarà trasmessa sulle emittenti televisive nazionali, nella piazza davanti alla chiesa.

La messa sarà seguita da una marcia silenziosa verso il centro di Crans, dove la popolazione potrà raccogliersi, deporre fiori o candele e firmare il libro delle condoglianze sul podio che è stato allestito a tale scopo dal comune di Crans-Montana.

I più letti

Il comandante dei pompieri di Crans-Montana: «Non so se posso continuare»
Inferno a Crans-Montana, identificati in totale i corpi di otto vittime
L'ira di Mosca e degli amici di Maduro, ora si teme per l'Iran
«Ero circondata da persone in fiamme, un angelo custode mi ha salvata»: il racconto della 17enne sopravvissuta
Il gerente del bar Le Constellation è già noto alla polizia, ecco perché

Altre notizie

Tragedia. Inferno a Crans-Montana, identificati in totale i corpi di otto vittime

TragediaInferno a Crans-Montana, identificati in totale i corpi di otto vittime

Anche senza riscaldamento. A Berlino 50mila famiglie in blackout, «attacco ai cavi»

Anche senza riscaldamentoA Berlino 50mila famiglie in blackout, «attacco ai cavi»

Dopo la notte d'inferno. Il comandante dei pompieri di Crans-Montana: «Non so se posso continuare»

Dopo la notte d'infernoIl comandante dei pompieri di Crans-Montana: «Non so se posso continuare»