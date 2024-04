Identificata la passeggera della Ferrari del DJ svizzero schiantatosi in Piemonte

La modella ucraina è morta nell'auto del DJ svizzero. Instagram

Domenica un DJ svizzero, residente nel canton Vaud, si è schiantato a bordo di una Ferrari ed è morto in Piemonte. Ora è emersa anche l'identità della sua passeggera.

Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Un DJ svizzero è morto in un incidente, assieme a una passeggera, in Piemonte durante il fine settimana.

Per l'identificazione formale si è dovuti procedere con l'esame del DNA poiché l'auto è andata completamente distrutta dalle fiamme e le due salme erano carbonizzate.

Secondo i media kosovari, ora pure la passeggera è stata identificata.

Si tratta di una modella ucraina. Mostra di più

La domenica di Pasqua si è verificato un incidente mortale sull'autostrada tra Ivrea e Santhià, in Piemonte. Una Ferrari GTC4 con targa svizzera s'è squarciata nell'impatto ad alta velocità con la barriera della strada. I frammenti dell'auto si sono sparsi in un raggio di diversi metri. La parte posteriore della vettura è stata trovata a circa 50 metri dal luogo dell'impatto in prossimità di una piazzola per le emergenze.

Al volante c'era un DJ svizzero, di originie kosovara, residente a Villeneuve, nel canton Vaud. Lui e la sua passeggera sono rimasti intrappolati nei rottami e sono morti sul posto dopo che l'auto ha preso fuoco.

Quando i vigili del fuoco sono riusciti a estrarre le due persone dai detriti, era già troppo tardi.

Secondo i media kosovari, oltre al DJ svizzero, nell'auto c'era anche una modella ucraina. Stando ai post su Instagram, la giovane donna di Odessa ha trascorso la maggior parte del suo tempo nella Svizzera occidentale negli ultimi mesi.

«Eri così giovane»

Gli amici la piangono nei commenti: «Il tuo viaggio su questa terra è finito, ci manchi tanto», scrive un amico. «All'inizio pensavo fosse un brutto sogno. Eri così giovane e con così tanti progetti per il tuo futuro», scrive un altro.

Non è noto il rapporto che la modella aveva con il DJ. Secondo i media italiani, tuttavia, la donna ucraina «non era la moglie» del defunto, padre di due bambini di 11 e 14 anni. La consorte dell'uomo infatti, secondo gli accertamenti della polizia, si trova in Kosovo.

Non è ancora chiaro perché la modella viaggiasse con il 40enne sulla Ferrari.

Stando alle ricostruzioni fatte dalla stampa, il DJ poche ore prima aveva lavorato in un club del Canton Vallese. Il fratello ha dichiarato al Blick martedì: «Al momento non abbiamo ricevuto molte informazioni dalla polizia. L'altro mio fratello, che vive in Italia, si sta occupando di tutto».

È difficile per lui esprimere a parole quanto fosse positivo suo fratello. «Ma se dovessi descriverlo con una sola parola, direi che era la persona più affettuosa che io conosca».