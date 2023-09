Cambio di stagione: con l'autunno è arrivata la neve sulle Alpi

L'autunno è ufficialmente cominciato. Keystone

Puntuale con l'inizio dell'autunno è giunta la neve sulle Alpi: nella Valsertal grigionese il limite delle nevicate è sceso fino a 1200 metri e anche in Ticino le cime delle montagne stamane sono risultate coperte da un tenue manto bianco.

Dank #Niederschlagsabkühlung sank die #Schneefallgrenze im #Valsertal bis auf rund 1200 m ü.M. In #Vals fielen in den letzten 24 Stunden rund 80 mm Niederschlag. pic.twitter.com/hG6LhXXqrh — SRF Meteo (@srfmeteo) September 23, 2023

Il passo del Forno, fra Zernez (GR) e Müstair (GR), è innevato, riferisce il Touring Club Svizzero (TCS). Diverse località grigionesi, come Bivio o Juf, presentano paesaggi spiccatamente invernali, si osserva sul canale WetterOnline.ch di X (ex Twitter).

Le neve è uno degli aspetti più significativi delle importanti precipitazioni che si sono verificate nelle ultime ore. Stando a MeteoSvizzera, dalle Centovalli alla media Valle Maggia sono caduti più di 200 mm di pioggia, localmente anche 300 mm. Più a nord-est, nella valle del Reno sangallese, sono stati misurati circa 50-100 mm.

Ingenti #precipitazioni su una linea da Intragna, Maggia, Coglio, Brione Verzasca, dove secondo i dari radar gli accumuli superano i 300mm/24h. Il fiume #Maggia ha toccato 1645 m3/s, era da luglio 2021 che non li raggiungeva.

Immagine del fiume Maggia da segnalazioni App. pic.twitter.com/6HRRt5UPsj — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) September 22, 2023

L'equinozio d'autunno si è verificato oggi, 23 settembre, alle 08.49: a livello astronomico la stagione è quindi ufficialmente cominciata. Come noto per contro i meteorologi ragionano a mesi interi: per loro l'estate finisce quindi a fine agosto e il primo settembre comincia l'autunno.

