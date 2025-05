La lotteria Euromillions si gioca in dodici Paesi europei (Immagine d'archivio). SDA

Non si tratta ancora di un record, ma il jackpot dell'EuroMillions è attualmente davvero impressionante. Chi indovina la combinazione vincente può sperare in un premio di ben 189 milioni di franchi.

Se indovinano la combinazione vincente, i giocatori possono sperare in un premio di 189 milioni di franchi alla prossima estrazione.

Ti sveliamo quali sono i numeri estratti più frequentemente.

Quando si tiene la prossima estrazione?

L’estrazione dei numeri vincenti dell’EuroMillions si svolge ogni martedì e ogni venerdì a Parigi. Ciò significa che la prossima estrazione avrà luogo martedì 27 maggio 2025.

I numeri più spesso vincenti all'EuroMillions

Chi desidera affidarsi ai numeri estratti con maggiore frequenza dovrebbe puntare su quelli segnalati dalle statistiche di Swisslos:

23

44

19

21

42

Numero delle stelle: 3 e 2

In alternativa, si può optare per i numeri che da più tempo non vengono estratti, e che potrebbero quindi essere «in arrivo». Oltre al 12, che manca da ben 38 estrazioni, figurano anche il 40, il 26, l’11 e il 43. Per quanto riguarda le stelle, quelle che si sono fatte attendere più a lungo sono la 7 e la 8.

Qual è stata la vincita più alta finora?

La più alta vincita mai registrata in Svizzera all’EuroMillions risale a febbraio 2021, quando un fortunato giocatore ha incassato circa 230 milioni di franchi.

Tuttavia, non si tratta del record assoluto per la lotteria, che è attiva in dodici Paesi europei. Il premio individuale più alto nella storia dell’EuroMillions è stato vinto da un giocatore austriaco, che nel marzo 2025 ha portato a casa la somma di ben 239'178'000 franchi.