Con un'auto da Formula 2 sull'autostrada: catturato dopo anni il «fantasma rosso»

Le auto da corsa delle varie Formula non sono adatto all'uso su strada (immagine illustrativa). KEYSTONE

La Polizia della Repubblica Ceca ha catturato un automobilista che avrebbe ripetutamente reso insicura l'autostrada con un'auto rossa da corsa di Formula 2.

Keystone-SDA SDA

Secondo una portavoce, domenica gli agenti sono stati informati attraverso una chiamata d'emergenza che l'automobilista era stato avvistato in una stazione di servizio a circa 40 chilometri a sud-ovest di Praga.

Diverse auto di pattuglia e un elicottero si sono quindi messi all'inseguimento.

Il conducente è stato infine fermato e controllato nel villaggio di Buk. Il sospettato, 51 anni, si è rifiutato di rilasciare una dichiarazione. I test per l'alcol e le droghe sono risultati negativi.

Anni di ricerche della polizia

Per anni la polizia non è riuscita a rintracciare il, così chiamato, «fantasma rosso dell'autostrada». Nelle registrazioni video, che hanno fatto il giro dei social network, il volto del presunto conducente era sempre oscurato dal casco.

Secondo quanto riportato dai media, il veicolo sarebbe una fuoriserie della serie GP2, ora nota come Formula 2. Queste auto da corsa sono solitamente dotate di oltre 600 cavalli e possono raggiungere la velocità di oltre 300 chilometri all'ora.

Veicoli non adatti all'uso stradale

L'uomo rischia una pesante multa e il ritiro della patente. La portavoce della polizia ha sottolineato che le auto da corsa delle varie Formule come questa non sono approvate per l'uso su strada.

Non solo rappresentano un pericolo per il conducente stesso, ma anche per gli altri utenti. Anche perché non hanno né fari né indicatori di direzione né targhe. E hanno anche bordi taglienti.

Ecco il video (con sottotitoli in tedesco):