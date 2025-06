Vico Torriani nel 1990 durante una delle sue ultime esibizioni. La scuola di musica SwissMusicKids, a cui la figlia di Torriani ha lasciato in eredità un pianoforte a coda, rende omaggio con un concerto alla sua opera. Keystone

La scuola di musica SwissMusicKids di Zurigo rende omaggio al cantante di musica popolare Vico Torriani con un concerto che si terrà domenica. La figlia di Torriani ha donato all'istituto un pianoforte a coda che verrà inaugurato per l'occasione.

Keystone-SDA SDA

L'artista di origine engadinese, nato a Ginevra nel 1920 e morto ad Agno nel 1998, ha lasciato lo strumento in eredità alla figlia Nicole Kündig nel 1980 che ha deciso di donarlo alla scuola di musica di Zurigo.

«Credo che questo sia nel suo spirito», ha dichiarato Kündig all'agenzia Keystone-ATS.

Suo padre non aveva potuto completare la sua formazione musicale per motivi finanziari ed era autodidatta. «Era molto importante per lui condurre i suoi figli alla musica».

Il concerto segna l'inaugurazione del pianoforte a coda Yamaha acquisito dalla scuola di musica, che insegna secondo il metodo giapponese Suzuki (che si concentra sull'apprendimento musicale attraverso l'ascolto e la ripetizione).

Il cantante Samuel Zünd interpreterà le canzoni di Torriani, cosa che ha già fatto nel musical «Hotel Victoria» al teatro di Coira.

Il pianista e insegnante di musica André Desponds siederà al pianoforte mentre la fondatrice della scuola di musica Nina Ulli suonerà il violino.

Con il suo primo disco, «Addio Donna Grazia» del 1947, Torriani ha vinto un «Diapason d'Oro».

Poco a poco si è fatto conoscere dal grande pubblico di lingua tedesca con le sue canzoni e le apparizioni in teatro e al cinema. Invitato regolarmente a partecipare a trasmissioni televisive, è diventato conduttore di programmi di varietà e anche di una trasmissione culinaria.

Stando a Kündig i bambini possono ancora oggi relazionarsi con le canzoni di Torriani: «La sua musica natalizia è particolarmente popolare», ha detto l'ergoterapista in pensione.