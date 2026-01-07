  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Vaticano Papa Leone al Concistoro: «Dobbiamo essere uniti, la divisione disperde»

SDA

7.1.2026 - 20:42

È il primo Concistoro di papa Prevost.
È il primo Concistoro di papa Prevost.
Keystone

«L'unità attrae, la divisione disperde. Mi pare che lo riscontri anche la fisica, sia nel micro che nel macrocosmo». Lo ha detto Papa Leone nel suo discorso ai cardinali riuniti nel concistoro.

Keystone-SDA

07.01.2026, 20:42

07.01.2026, 20:51

«Dunque, per essere Chiesa veramente missionaria, cioè capace di testimoniare la forza attrattiva della carità di Cristo, dobbiamo anzitutto mettere in pratica il suo comandamento, "Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri"», ha aggiunto.

«Vorrei partire da qui per il nostro primo Concistoro e, soprattutto, per il cammino collegiale che siamo chiamati a compiere – ha spiegato –. Siamo un gruppo molto variegato, arricchito da molteplici provenienze, culture, tradizioni ecclesiali e sociali, percorsi formativi e accademici, esperienze pastorali e, naturalmente, caratteri e tratti personali. Siamo chiamati prima di tutto a conoscerci e a dialogare per poter lavorare insieme al servizio della Chiesa. Spero che potremo crescere nella comunione per offrire un modello di collegialità».

«Oggi, in un certo senso, continuiamo il memorabile incontro che insieme a molti di voi ho potuto avere subito dopo il Conclave» ricordando che aveva promesso «un momento di comunione e di fraternità, di riflessione e di condivisione, volto a sostenere e consigliare il Papa nella gravosa responsabilità del governo della Chiesa universale».

«Sono qui per ascoltare», ha anche rassicurato Leone. Al termine della riunione il Papa ha invocato l'aiuto dei cardinali aggiungendo: «Ne ho bisogno».

I più letti

Crolla il soffitto nella villa di Ilary Blasi: scatta la denuncia contro Francesco Totti
Un'esperta sulle parole del sindaco di Crans-Montana: «Un disastro sul piano comunicativo»
Più della metà di coloro che hanno perso la vita a Crans-Montana erano minorenni
Ancora 28 i feriti ricoverati negli ospedali svizzeri
«Molti impresari di pompe funebri consigliano ai genitori di non guardare nella bara»

Altre notizie

Inferno a Crans-Montana. In Svizzera si prevedeva di allentare le norme di sicurezza antincendio, ecco come

Inferno a Crans-MontanaIn Svizzera si prevedeva di allentare le norme di sicurezza antincendio, ecco come

Vaticano. Il primo concistoro di Papa Leone: «Aiutatemi, ne ho bisogno»

VaticanoIl primo concistoro di Papa Leone: «Aiutatemi, ne ho bisogno»

Inferno a Crans-Montana. Ancora 28 i feriti ricoverati negli ospedali svizzeri

Inferno a Crans-MontanaAncora 28 i feriti ricoverati negli ospedali svizzeri