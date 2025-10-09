Per anni Gisèle Pelicot è stata violentata da decine di uomini ingaggiati dal marito che la narcotizzava. Keystone

Husamettin Dogan, l'unico tra i condannati per gli stupri di Mazan ai danni di Gisèle Pelicot che aveva fatto appello, si è visto appesantire la pena da 9 a 10 annidi carcere.

Keystone-SDA SDA

«La corte e la giuria condanna Husamettin Dogan a 10 anni di reclusione», con monitoraggio socio-giudiziario e «ordine di cure per 5 anni», ha annunciato il presidente della Corte d'Assise d'appello del Gard (nel sud della Francia) Christian Pasta, dopo quattro giorni di udienza in un nuovo processo simbolo sulle violenze sessuali, il consenso e la sottomissione chimica.

Per anni Gisèle Pelicot è stata violentata da decine di uomini ingaggiati dal marito che la narcotizzava.