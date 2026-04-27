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Il Centro Antiveleni di Pavia certifica la presenza della tossina letale nei campioni biologici di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. L'inchiesta per omicidio prosegue, ma per il momento ancora senza accusati. Ecco spiegato perché.

Hai fretta? blue News riassume per te La Procura di Larino, in Molise, ha ottenuto una conferma decisiva nell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi e di sua figlia Sara Di Vita: sono state effettivamente avvelenate dalla ricina.

La relazione del Centro antiveleni Maugeri di Pavia ha infatti accertato che i decessi, avvenuti tra il 27 e il 28 dicembre 2025 a Campobasso, sono «scientificamente compatibili con una intossicazione acuta da ricina».

La situazione del marito e padre Gianni Di Vita resta più complessa: i campioni biologici a lui riferibili sono infatti risultati negativi alla ricina, ma non si sa se perché non l'ha ingerita o perché la proteina si è nel frattempo degradata.

In conclusione, la Procura ha ribadito che - nonostante le conferme dal laboratorio - «non cambia la posizione in ordine alle ipotesi accusatorie né quella giuridica degli interessati». Mostra di più

La Procura di Larino, in Molise, ha ottenuto una conferma decisiva nell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi e di sua figlia Sara Di Vita: sono state effettivamente avvelenate dalla ricina.

La relazione del Centro antiveleni Maugeri di Pavia, depositata il 23 aprile, ha infatti accertato che i decessi, avvenuti tra il 27 e il 28 dicembre 2025 a Campobasso, sono «scientificamente compatibili, con elevato grado di affidabilità tecnico-scientifica, con una intossicazione acuta da ricina».

E nel rapporto viene aggiunto anche che le concentrazioni rilevate risultano «coerenti con un quadro di avvelenamento acuto». Una delle ipotesi degli inquirenti è che il veleno possa essere stato ricavato artigianalmente pestando i semi della pianta presente in Molise.

Lo riporta, tra gli altri, il portale «Il Fatto Quotidiano», sottolineando che così il fascicolo aperto per duplice omicidio premeditato contro ignoti si arricchisce di un elemento fondamentale.

Marito negativo alla ricina, come mai?

La presenza del veleno nel sangue appare dunque ora definitivamente un dato acquisito per quanto riguarda madre e figlia, mentre la situazione del marito e padre Gianni Di Vita resta più complessa.

I campioni biologici a lui riferibili sono infatti risultati negativi alla ricina. Questa circostanza non viene tuttavia considerata decisiva dagli inquirenti né dai consulenti.

Cos'è la ricina? Dal web La ricina è una proteina presente nei semi della pianta Ricinus communis. È una potente citotossina naturale, in grado di causare morte cellulare bloccando l'attività di sintesi proteica dei ribosomi. La dose letale media per l'uomo è indicata, in genere, in 0,2 milligrammi per chilo di peso corporeo.

Nella relazione si sottolinea infatti come la negatività possa essere «compatibile sia con l'eventuale assenza della proteina nel sangue al momento del prelievo, ma anche con la possibile degradazione, anche completa, dell'analita», dal momento che erano passati due mesi.

Il direttore del Centro antiveleni Carlo Locatelli ha infatti chiarito pubblicamente questo aspetto: «Ai nostri test ripetuti più volte è risultato negativo alla ricina, ma il campione non era stato inizialmente conservato da noi».

Ha poi aggiunto un dettaglio cruciale: «Quando passano dei mesi dall'ingestione di un veleno di questo tipo e il campione non viene protetto in un certo modo è anche possibile che le tracce del veleno svaniscano».

In Italia, nel 2025, 7-8 casi di intossicazioni da ricina

La mancata rilevazione non esclude quindi un'esposizione precedente.

Locatelli ha anche offerto un quadro più ampo sul fenomeno: «In Italia lo scorso anno ci sono stati 7-8 casi di intossicazioni da ricina, casi di ingestioni accidentali di piccole quantità e nessuno è deceduto».

Gli episodi erano legati per lo più all'ingestione di semi della pianta di ricino.

Gli sviluppi dell'inchiesta

In conclusione, la Procura ha ribadito che - nonostante le conferme dal laboratorio - «non cambia la posizione in ordine alle ipotesi accusatorie né quella giuridica degli interessati».

Le indagini dunque proseguono «a tutto campo» per ricostruire la dinamica dei fatti, dato che gli investigatori devono ancora comprendere come la sostanza sia stata somministrata.

Sequestrato il telefono della sorella e figlia

Tra l'altro negli scorsi giorni è stato sequestrato il telefono di Alice Di Vita.

La 18enne, figlia e sorella delle vittime e parte offesa nel procedimento, non era presente alle cene natalizie di quei giorni, ma chi indaga spera di trovare informazioni relative a quei giorni e a quelle cene natalizie.

Parallelamente si apre il fronte delle responsabilità mediche. Alcune difese chiedono l'archiviazione delle posizioni dei sanitari coinvolti. Secondo questa linea, l'assenza di un antidoto specifico e la difficoltà diagnostica della ricina escluderebbero margini di intervento efficaci.

Ricordiamo che cinque medici erano stati indagati dalla procura di Campobasso per omicidio colposo dopo la morte delle due donne, dato che madre e figlia si erano rivolte a guardia medica e poi all'ospedale prima che la situazione precipitasse.