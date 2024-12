Si ritiene che a bordo dell'imbarcazione, partita dalla città di Inongo, a nord-est della capitale Kinshasa, ci fossero più di 100 passeggeri. Keystone

Un'imbarcazione sovraffollata si è capovolta sul fiume Fimi, nel Congo centrale, uccidendo almeno 25 persone, tra cui diversi bambini, con decine di dispersi, hanno detto funzionari e residenti locali, secondo quanto riferito da AP.

Si ritiene che a bordo dell'imbarcazione, partita dalla città di Inongo, a nord-est della capitale Kinshasa, ci fossero più di 100 passeggeri. Si è capovolta a poche centinaia di metri dallo scalo di partenza.

Le ricerche dei dispersi sono ancora in corso, nel timore che il bilancio delle vittime possa essere molto più alto.

La barca capovolta era anche carica di merci, secondo Alex Mbumba, un residente della zona.

Il naufragio è stato il quarto quest'anno nella provincia di Maï-Ndombe, una regione circondata da fiumi e dove molti si spostano attraverso il trasporto fluviale.

I funzionari congolesi hanno spesso messo in guardia contro il sovraccarico sulle barche. Tuttavia, almeno 78 persone sono annegate a ottobre quando una barca sovraccarica è affondata nell'est del paese, mentre 80 hanno perso la vita in un incidente simile vicino a Kinshasa in giugno.