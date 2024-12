Le autorità locali definiscono la situazione preoccupante. (foto d'archivio) Keystone

Sono almeno 79 i decessi per un'epidemia di una malattia al momento sconosciuta che ha colpito la regione di Panzi, nel sud-ovest della Repubblica Democratica del Congo.

«I sintomi sono simili all'influenza», riferisce il ministero della salute del paese africano, che rivede il bilancio delle morti rispetto alle prime notizie che parlavano di 131 vittime. L'età dei deceduti è compresa nella fascia 15-18 anni.

Secondo le autorità sanitarie, «più di 300 persone sono state infettate e i pazienti presentavano sintomi come febbre, mal di testa, naso che cola e tosse, difficoltà respiratorie e anemia», riporta la BBC.

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha inviato una squadra di esperti per valutare la situazione che le autorità locali definiscono preoccupante.

Il ministero della salute del Congo, attraverso l'Istituto nazionale di sanità pubblica (NSP) e il Centro operativo per le emergenze sanitarie pubbliche (COUSP), «ha inviato una squadra di intervento nella zona colpita dall'epidemia» della misteriosa malattia.

L'obiettivo è «il trattamento immediato dei casi segnalati – riporta una nota del ministero – prelevare i campioni dai pazienti per le analisi di laboratorio, condurre indagini approfondite sul campo per identificare la natura di questa malattia. I risultati delle analisi di laboratorio saranno comunicati non appena saranno disponibili e saranno dati aggiornamenti periodici alla popolazione».

