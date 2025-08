I dazi imposti da Donald Trump rischiano di complicare ulteriormente la situazione poiché gli Stati Uniti sono il secondo mercato tra i paesi terzi per le esportazioni tedesche di birra. (Foto archivio) Keystone

In Germania la birra non è più popolare: nel primo semestre 2025 la vendita è crollata del 6,3%, vale a dire 262 milioni di litri di birra in meno rispetto allo stesso periodo del 2024.

Un crollo simile si è registrato solo nel corso della pandemia, vale a dire nel primo semestre 2020 con un calo del 6,6%, e nel secondo semestre 2023, con una flessione del 6,2%.

In entrambi i casi la produzione superava comunque i quattro miliardi di litri, nel primo semestre 2025 si ferma a 3,9.

Questi dati presentati oggi dall'Ufficio federale di statistica tedesco sono confermati dalle organizzazioni del settore, riunite nell'Associazione federale dei birrifici della Germania, che sottolineano come il calo riguardi sia la parte dedicata al mercato interno sia quella destinata alle esportazioni.

Birrifici a rischio chiusura? Avanza la birra senz'alcol

In quest'ultimo caso i dazi di Trump rischiano di complicare la situazione: gli Stati Uniti sono il secondo mercato tra i paesi terzi per le esportazioni tedesche di birra.

Possibili sono anche chiusure di impianti e nuove impennate dei costi di vendita per reagire all'aumento di quelli di produzione.

Le aziende chiedono che il parlamento concretizzi al più presto gli sgravi promessi sull'IVA e sottolineano le capacità di innovazione degli ultimi anni.

Dimostrata dal successo delle birre senza alcol che stanno ricevendo apprezzamenti dal mercato: presto ogni dieci birre prodotte in Germania, una sarà senza alcol.

La loro produzione è in deciso aumento: nel 2004 erano 329 milioni di litri, nel 2024 sono stati circa 700.