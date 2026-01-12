  1. Clienti privati
L'annuncio di Carlo Conti Laura Pausini sarà la co-conduttrice delle cinque serate di Sanremo

SDA

12.1.2026 - 21:30

Carlo Conti ha scelto la popstar emiliana per accompagnarlo sul palco dell'Ariston.
Keystone

Laura Pausini sarà la co-conduttrice delle cinque serate del Festival di Sanremo 2026 (in programma dal 24 al 28 febbraio). Lo ha annunciato il direttore artistico Carlo Conti in diretta al Tg1 delle 20.

Keystone-SDA

12.01.2026, 21:30

12.01.2026, 21:45

«Ringrazio Laura per aver accettato subito con entusiasmo il mio invito», sottolinea Carlo Conti. «È un grande onore e una gioia condividere la conduzione del festival con un'artista e una donna così forte, così carismatica e divertente come Laura. Con noi poi si alterneranno ogni sera vari co-conduttori e co-conduttrici con i quali animeremo il palco dell'Ariston».

«Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura», commenta Laura Pausini. «A Sanremo sono nata artisticamente nel 1993 e quest'anno torno orgogliosa e commossa perché con tutto l'onore e la gioia del mondo condurrò con Carlo Conti la 76esima edizione del Festival. Le prime volte non si scordano mai e come quando si dà il primo bacio mi sento emozionata».

«Ho passato tutti gli anni della mia vita vedendo Sanremo e mai avrei pensato di trovarmi ora in questo ruolo. Ringrazio Carlo, la stima che provo per lui da sempre è diventata anche fiducia, è riuscito a sbloccare la mia paura nell'immaginarmi conduttrice. Non vedo l'ora di divertirmi e commuovermi con lui al mio fianco. Farò davvero tutto il possibile per essere all'altezza di questo palcoscenico che rimane il più importante per me», aggiunge la cantante.

Una carriera di successi

Icona pop a livello globale, più di 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, più di 6 miliardi di streaming, prima e unica italiana a vincere un Grammy Award e a entrare nella Billboard Hot 100, Laura Pausini ha conquistato quattro Latin Grammy Awards ed è stata celebrata dalla Latin Recording Academy come «Person of the Year 2023» (prima in assoluto non madrelingua spagnola a ricevere questo riconoscimento).

Nel suo palmares vanta anche un Golden Globe, una candidatura agli Oscar e agli Emmy Awards. Vanta inoltre la co-conduzione internazionale dell'edizione 2022 di Eurovision Song Contest, a Torino, con Mika e Alessandro Cattelan.

